長榮航空擴大日本二線城市布局 今桃園－愛媛松山啟航
長榮航空（2618）桃園－愛媛松山啟航插旗日本四國，成為國內唯一飛松山的航空業者，今天啟航全部滿座，每周總班次達到126班，考量到國人愛到日本旅遊，不斷擴大日本二線城市布局，長榮航空總經理孫嘉明也宣布，3月20日每周增加為4班，全面強化日本市場布局。
長榮航空總經理孫嘉明宣布，3月6日開航後，考量到市場需求強勁，搶攻賞櫻出遊商機，預計在3月20日至4月30日的賞櫻旺季，航班將由每周由2班增為4班。
孫嘉明表示，長榮航空自2017年開始，在春天賞櫻及秋天賞楓期間，即以包機形式飛航愛媛松山，深受旅客好評，2019年7月起更由包機改為定期航班，後來因疫情衝擊暫時停飛，但長榮航空與愛媛縣的合作未曾間斷，疫情期間還共同舉辦愛媛類出國包機。
為了感謝愛媛縣廳及松山機場的大力支持，考量到國人喜歡到日本旅遊，尤其近期二線城市出遊需求強勁，長榮航空在3月20日至4月30日的賞櫻旺季，航班將由每週由2班增為4班，以吸引更多的旅客前來體驗愛媛之美，更希望透過長榮航空便利的航班，讓兩地的觀光產業及商務往來更加蓬勃發展。
長榮航空共直飛日本九大航點，包括愛媛松山、東京成田、東京羽田、大阪、札幌、福岡、沖繩、小松以及仙台，提供台灣出發12 條航線，每周 126 班飛航服務。
孫嘉明進一步分析，愛媛縣為日本四國最大都市，有著豐富的觀光資源，如擁有三千年歷史的「道後溫泉」以及自江戶時代保留至今的「松山城」皆被米其林指南評選為二星級景點。此外，無論是走進「神隱少女」中湯婆婆的湯屋、亦或是 2014 年被美國知名媒體 CNN 選為「世界最棒的自行車路線（The world's most incredible bike routes）」之一的瀨戶内島波海道，都是民眾體驗愛媛獨特魅力的最佳去處。
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