少子化小宅最會漲？一表揭實況：最強是這產品
少子化、家庭精緻化等因素衝擊下，國內房市「小宅化」趨勢已不可逆。不過，根據台北市政府官方資料，總坪數15坪以下的小宅，近5年房價漲幅雖有12.8%，但仍遜於公寓、大樓甚至整體全市房價漲幅，敬陪末座。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，小宅產品房價總價低、好入手，但不適合自用買方，縱使近年來房價大盤起漲，但該類物件漲幅仍不算高。
台北市政府地政局每月推出不動產市場動態月報，在2019年7月的月報中，首次將坪數為15坪以下的小宅住宅價格指數單獨列出。
根據當時月報，2019年4月的小宅標準住宅總價為865萬元，而單價每坪61.8萬元。不過，最新一期於2024年2月推出的不動產市場動態月報，2023年11月的小宅的標準住宅總價為976萬元，單價則為69.7萬元。
對比這5年多來的數據變化，小宅總價房價漲幅約12.8%，看似仍有不小漲幅，但比較公寓、大樓同期的總價變化，漲幅分別為13.8%、57.9%。換句話說，持有小宅5年來，房價起漲空間略顯遜色，甚至還低於持有老公寓型產品。
徐佳馨指出，綜觀北市各類型產品5年來房市表現，其中以電梯大樓的飆升幅度最為驚人，主要是此類產品大多為屋齡較新的新成屋或新古屋，較易受消費者青睞，也較會受到新案比價效應帶動。
小宅類型產品房價增幅較不明顯，主因是坪數小，銀行貸款較困難，潛在買方較少，也壓縮未來轉手機會，讓漲價空間較為有限。對於購屋人來說，購買小宅除總價考量外，還需考慮未來增值空間與轉手機會。
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