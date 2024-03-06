快訊

五月畫會為何躲過戒嚴震盪？背後靠山與老蔣、陳誠有關

她曝蘋果Vision Pro用1個月「找不到買它的理由」：只在這1情境有用

107歲前都還能獨立生活！ 美國最長壽人瑞分享樂活秘訣

少子化小宅最會漲？一表揭實況：最強是這產品

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

少子化、家庭精緻化等因素衝擊下，國內房市「小宅化」趨勢已不可逆。不過，根據台北市政府官方資料，總坪數15坪以下的小宅，近5年房價漲幅雖有12.8%，但仍遜於公寓、大樓甚至整體全市房價漲幅，敬陪末座。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，小宅產品房價總價低、好入手，但不適合自用買方，縱使近年來房價大盤起漲，但該類物件漲幅仍不算高。

台北市政府地政局每月推出不動產市場動態月報，在2019年7月的月報中，首次將坪數為15坪以下的小宅住宅價格指數單獨列出。

根據當時月報，2019年4月的小宅標準住宅總價為865萬元，而單價每坪61.8萬元。不過，最新一期於2024年2月推出的不動產市場動態月報，2023年11月的小宅的標準住宅總價為976萬元，單價則為69.7萬元。

對比這5年多來的數據變化，小宅總價房價漲幅約12.8%，看似仍有不小漲幅，但比較公寓、大樓同期的總價變化，漲幅分別為13.8%、57.9%。換句話說，持有小宅5年來，房價起漲空間略顯遜色，甚至還低於持有老公寓型產品。

徐佳馨指出，綜觀北市各類型產品5年來房市表現，其中以電梯大樓的飆升幅度最為驚人，主要是此類產品大多為屋齡較新的新成屋或新古屋，較易受消費者青睞，也較會受到新案比價效應帶動。

小宅類型產品房價增幅較不明顯，主因是坪數小，銀行貸款較困難，潛在買方較少，也壓縮未來轉手機會，讓漲價空間較為有限。對於購屋人來說，購買小宅除總價考量外，還需考慮未來增值空間與轉手機會。

北市各類型物件近年房價變化。資料來源／住商不動產
北市各類型物件近年房價變化。資料來源／住商不動產

少子化 房價

延伸閱讀

曾攀過台北101！6旬「法國蜘蛛人」徒手攀馬尼拉大樓 挺菲南海主權

高雄前鎮大樓暗藏賭場 警方甕中捉鱉逮33人

經濟日報社論／解決少子化 友善女性工作環境

全台唯二公營公車轉虧為盈 創紀綠原因在「觀光路線」

相關新聞

買大樓還是公寓？雙北各區價差曝、這區便宜近4成

各地房屋市場中，公寓因屋齡偏高加上沒有電梯等劣勢，平均單價往往會比大樓來得便宜。不過，這兩種住宅產品的價差也會因不同地區...

少子化小宅最會漲？一表揭實況：最強是這產品

少子化、家庭精緻化等因素衝擊下，國內房市「小宅化」趨勢已不可逆。不過，根據台北市政府官方資料，總坪數15坪以下的小宅，近...

守護你的不動產就靠它 「這項服務」單月申辦數增三倍

繼上月初新北市地政局揭露一名住在新北的八旬阿嬤，因申辦了「地籍異動即時通」服務，驚險保住價值約1,700萬的房產，才免於...

外地客湧入 桃園這處房價凹陷區新屋五年漲52%

精華區人口外溢下，位處桃園蛋白區的楊梅房價一路漲，房仲統計實價揭露，2023年楊梅新成屋平均每坪22.2萬元，相較於20...

迎植樹月 林業及自然保育署新竹分署贈苗 邀民眾「一起集點樹」

林業及自然保育署新竹分署號召民眾今年植樹月「一起集點樹」，昨（5）日在新竹分署及各工作站同步贈苗，共贈送出6,700多株...

中鋼集團布局高階半導體設備產業鏈 開發超高真空艙體用鋁合金

中鋼（2002）自去(2023)年與集團旗下中鋼鋁業開發一系列烘烤硬化型6000系鋁合金，採鋼、鋁分進合擊的加乘效益策略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。