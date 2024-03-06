楊梅新成屋平均房價5年飆漲52% 最高成交單價站上3字頭

隨著精華區人口外溢，位於桃園蛋白區的楊梅也成為了不少建商和購屋民眾的必爭之地，據實價登錄揭露，2023年楊梅新成屋的平均房價約為每坪22.2萬元，相較於2019年的每坪14.6萬元，短短5年時間就增加了7.6萬元，房價漲幅高達52.1%，而且個別案件的實價登錄成交單價甚至已經站上了3字頭，顯見楊梅房價漲勢之驚人。

東森房屋楊梅新農加盟店店長吳尚信指出，近年來楊梅憑藉房價基期低、交通建設完善的優勢吸引了大量外來人口的移入，推動區域房市交易量能持續升溫，目前區內新建案的成交單價已經站穩2字頭。

吳尚信指出，最近幾年隨著蛋黃區房價的飆漲，許多購屋族都紛紛跑到相對外圍的蛋白區買房置產，用通勤時間換取可合理負擔的房價和更具品質的生活空間。楊梅坐擁楊梅、埔心、富岡三個火車站和楊梅、幼獅、五楊高架三個交流道，在聯外交通方面相當有優勢。

此外，楊梅區房價基期相對較低，即使近年區域房價已經補漲了不少，但在整個大台北地區來說，楊梅的房價仍有很高的CP值，總價不到1,000萬元左右就能買到兩房（含平面車位）的新成屋，很適合有預算考量的小資族、首購族，近年來到楊梅買房的外地客群大約可以佔到3成左右，的確有明顯變多的跡象。

吳尚信表示，目前楊梅新農街、金山街一帶的新建案交易最為熱絡，此一區塊腹地較大，生活機能完善，且緊鄰楊梅交流道，往來交通便利，吸引了大量建商到此購地推案，目前此區預售屋的成交單價普遍落在每坪28~29萬元上下，最高成交單價甚至已經突破3字頭。與此同時，在新建案的帶動下，楊梅中古屋的房價也在突飛猛進，目前楊梅屋齡較新的中古屋房價也基本能達到2字頭以上的行情。