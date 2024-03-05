富宇建設舉辦「女力」慶典 歡慶2024國際婦女節

慶祝國際婦女節，長期推動女力發展的富宇建設，特別舉辦「2024富宇女力慶典」，以「擁抱世界、關注自己」為主題，邀請住戶透過草地瑜珈、手碟誦缽等活動，找回身心與自然間平衡的力量。

這項活動選在台中森渼原舉辦，富宇（4907）攜手「因為手碟」、「Art of Yoga 瑜珈美學」等療癒品牌，與超過百名參與者在春日的草地上，透過瑜珈和手碟的樂音，練習沉澱與放鬆。

活動由草地瑜珈活動開始，近百張瑜珈墊以圓形環繞著舞台放射狀排開，在早晨悠揚的頌缽聲中，參與者在呼吸之間，探索身體的語言，同時感受大自然的所有細節，療癒之餘也讓心靈回歸穩定。

午後的手碟體驗，是人氣最高的體驗活動，參與者可以拋開曲譜的束縛，讓鼓點隨心流動，感受在大地彈奏，與室內演奏的感官差異，在大自然與樂聲中感受療癒。

富宇建設協理周燕槿指出，「每一位女性都是從自己，慢慢疊加社會意義上的身份，成為現在的我們」，希望透過活動，傳遞女性優雅與自信的力量，同時也感謝每一位女性對生活、職場和家庭的貢獻，希望在各自的道路上，能夠更好地被看見、被支持。

「2024富宇女力慶典」除了設置藝術六芒星帳與天幕之外，特別策劃佈置露營風格與自然花藝為主的大地生態野餐區，陪同參與的親友可以自由選擇參與生態採集體驗，或療癒著色畫活動，場邊還有以健康概念設置的點心吧，精選相對健康的水果小點，並邀請咖啡師全日現場手沖咖啡。

周燕槿進一步指出，這次參與的住戶分別來自桃園、新竹、台中、彰化、南投等地，包含不少家庭客群，3月天氣多變，活動現場也加碼備上精心熬煮的薑茶和萬用毯，收到相當多正面回饋，還有住戶當場預約下一年度「女力」活動，是非常大的肯定。