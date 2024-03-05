泳池、交誼廳超廢！十大「無用公設」排名大洗牌 你家社區也有？

用不到的公設就是浪費？

今（2024）年2月29日內政部「虛坪改革草案」曝光，針對公設問題提出兩大方針，部長林右昌表示，根據現行的規劃方案，公設比將有望減少5%到10%，引發網友熱烈討論。公設（公共設施）分為很多種，包括電梯、樓梯、垃圾間、車道等等，沒人使用的公設，時不時引起批評討論。《DailyView網路溫度計》2021年根據網路聲量報導「無用公設」，今天再度透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，探究你家大樓、社區，究竟有哪些「無用公設」超廢？2024年榜單排名是否洗牌？

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No.10 咖啡廳

設立在社區內的咖啡廳，為居民提供了一個休閒聚會的好去處，但也面臨一些挑戰與矛盾，像是咖啡豆的保存、機器清潔、咖啡機維運成本，或是服務人員邊做邊談話、手不乾淨就做餐點等常見的衛生問題；自助式則可能會有環境髒亂、咖啡機沒人定期清洗等狀況，若咖啡廳使用的人不多，咖啡豆就容易因為氧化受潮變質須丟掉，可能變成一種浪費。



網友認為「使用率高，累積的髒垢就是醍醐味」、「不喝咖啡管理費也是要繳」、「那不喝咖啡的住戶怎麼處理？」「我連我們辦公室都不太敢喝了！」「裡面的管路清洗，除鈣才是問題啊」、「清潔是否確實是個問題」、「咖啡機是否固定清洗、咖啡豆品質和放多久都很難掌握」。

No.9 酒吧

近幾年，部分高價新建案會標榜公設有酒吧這項規劃，甚至邀請專業調酒師進駐服務，或許有可能會吸引買房者的焦點。但有網友透露很多都只是噱頭而已，一但你住進去久了，酒吧就會變成蚊子館，等於花錢買到廢棄空間，網友表示「光是每月水電費還有專業人員薪水及耗材，還有基本管理費、清潔費等等，會讓荷包君哭泣」、「保全都快請不起了」、「你想想看你自住會把管理費花在請人待命調飲料上面嗎」、「隨便放10多瓶價值總共沒5000元的酒，就說那個是公用酒吧」。

酒精亦可能會造成喧嘩、鬥毆等不良行為，影響住宅安寧，酒吧的存在亦可能會讓家長擔憂孩子受到不良影響或接觸到不適當的行為，導致網友購屋時，會避開這項公設。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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No.8 棋藝室

根據住展雜誌統計，2021年台北市的新成屋、預售屋建案（統計範圍為華廈、大樓建築，不含5層樓以下的公寓、透天）平均公設比已達35％；公設比過高，住戶會希望社區裡的公設能用在相對實用的地方，但像是桌遊、下棋、打麻將這些在家就能進行的活動，甚至透過網路就能與朋友隨時同樂，對於很少使用的人來說並不划算。網友認為「在家打就好了啊」、「棋藝室真的很少人用」、「最廢的就是棋藝室、三溫暖」、「對我來講一點用都沒有，就是一個佔空間我又用不到的地方」；有些人抱怨社區打麻將的噪音過大，並且擔心住戶邀請外來朋友參與，使得出入情況變得複雜，而場地內可能伴隨著吸菸或飲酒行為，不僅影響環境的整潔，還可能在小孩子面前造成不良示範，引起家長的擔憂。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

No.7 交誼廳

原本立意是為了增進社區居民之間的交流與互動，或是讓住戶帶朋友來聚餐、聊天的場所，交誼廳實際上卻常被住戶認為是浪費空間、增加電費且使用率又低的公設，網友分享有些社區為了省錢，交誼廳都不開冷氣，或是遇到收取高額使用費的狀況，導致交誼廳越來越乏人問津。



網友表示「交誼廳也沒用過，因為如果是訪客就直接帶回家」、「交誼廳、健身房毫無用處」、「交誼廳應該是最廢的公設了」，不過也有網友認為「氣派的交誼廳很重要，回家看了就開心，朋友來訪投以羨慕的眼光更開心」、「交誼廳有住戶會捐雜誌社區也會買，我也看免錢的看很過癮XD」。





No.6 SPA、三溫暖

SPA水療池、蒸氣室、烤箱等看似提供忙碌、疲憊的住戶一個放鬆休憩的場所，讓家中社區沒有的相當羨慕，亦有不少網友抱怨水電費、維護成本高，甚至因為收費問題多年不開放，長年下來變成蚊子館，讓網友直呼，「SPA看起來長年都不開的，到底幹嘛蓋SPA」、「看的到用不到跟廢墟沒兩樣」、「住戶覺得不好維持很貴，最後通常是關閉或是變雜物區」、「戶數少的應該很快就荒廢了，維護成本太高」。



不過，維持得當的社區居民則認為「我們小孩很喜歡去，常常一家就包場」、「暑假的下午特別是小小孩能泡的SPA池，滿到炸的小孩在游」、「住戶素質好的話，公設就能維持很好」。





No.5 卡拉OK室

對愛唱歌的人而言，卡拉OK室不是超棒的公設嗎？許多網友以過來人的身分表示，隔音效果弄不好簡直是災難，設備維護長期下來更是一筆不小的開銷。2023年台灣音樂著作權集管協會發函給多處社區管委會，表示即便社區伴唱機為非營利活動，仍需支付2,000元，否則違法可告社區侵權引發網友討論，對此經濟部智慧局也制定三合一新制，公告未來社區大樓要繳年費3,290元才可合法使用，這也讓卡拉OK的維護成本再添一筆。



對於這項公設網友看法兩極，有網友認為「K後續維護費用高，久了也是閒置在那有夠妨礙觀瞻」、「KTV久了也不會更新，跟泳池一樣很容易荒廢」；也有人認為「KTV室接待親友超方便欸」、「KTV少人用沒差更好，不用去外面排隊排包廂」。

No.4 圖書閱覽室

2023年《DailyView網路溫度計》民調中心曾對於「臺灣民眾的閱讀習慣」進行調查，有78.5%的人每天閱讀的時間不超過一小時，其中高達21.8%的人每週閱讀時數為0，顯示臺灣民眾閱讀時間降低，多數民眾轉而從網路獲得資訊來源。



不只閱讀習慣的改變，讓社區圖書閱覽室使用率大幅降低，藏書老舊、多元性不足也成為原因之一，網友表示「社區買還要多花錢」、「圖書館都沒什麼人來借書了」、「後來圖書館只有考前會去一下」、「覺得大樓的圖書室不太實用，對這種單位的書籍更新率存疑，公立圖書館至少會有人汰換更新」、「圖書室都變成大家把家裡不要的書，最多是抄經本」。

No.3 韻律瑜伽教室

對於有運動習慣的住戶而言，韻律瑜伽教室可以算是加分的公設，可以相約一起請專業教練到社區開課、練習，有些教室還有大片鏡子，相當適合練舞。但如果隔音不佳、場地維護不好，對於其他住戶來說可能是夢魘，網友認為「聲音、震動和三姑六婆最愛鬼叫的，要大家包容他們吵憑什麼？」



對於樓下就是韻律瑜伽教室的住戶分享過，「音樂或低頻噪音會傳到樓上不堪其擾」、「小孩跑跳那些都會有聲音，晚上睡覺是不會有影響，但是平常休息會很痛苦」、「怕就怕韻律教室變成其他用途；不過也有網友認為「通常管委會會限制用到晚上10點啦」、「看戶數，看教室的隔音效果」、「換角度想，你不用擔心樓下來跟你抗議噪音」。

No.2 室內泳池

綜觀2021年的排行榜，網友心中最廢的公設，「泳池」穩坐前兩名，《房產溫度計》名家徐佳馨說明，台灣規定在登記上有「頂蓋」的才算是公設，像是露天泳池、中庭、空中花園就不能列為公設。室內泳池維護及營運成本較高，包含水電費、水質處理、安全風險、救生員配置等；到了冬天，更常成為無人使用的閒置空間。



網友笑稱「很多根本變蓄水池」、「泳池通常是最早被送上山頭的公設」、「甚至還有建案的泳池用其他名目蓋的，被檢舉只能封鎖」、「泳池貴又只有夏天能用，還很容易出意外」；也有人認為礙於衛生問題不敢使用，「社區泳池沒人敢游吧！除非是豪宅」，「泳池更衣室地板有夠噁心，還不准穿拖鞋」、「戶數決定泳池的命運」。

No.1 健身房

疫情過後，民眾的健康意識抬頭，根據教育部體育署最新數據顯示，2023年國人參與運動人口比例達82.6%，相較於2022年81.8%，增加了0.8%，規律運動人口比例從2014年以來，首度突破到35.0%。為什麼運動盛行的情況下，健身房卻成為網友認為最無用的公設？網友認為「健身房只是用公設剩下的空間蓋的」、器材欠缺維護，長年下來老舊不堪，還會有安全的疑慮，「舊社區沒有維護，健身房設備老舊甚至壞了」、「更衣室更是噁心，幾乎沒人會使用」。



有些住戶認為設備太少，無法達到鍛鍊的效果，「社區健身房都在比爛的，連基本的home gym功能都沒有」、「只有跑步機叫健身房？」、「我社區也有但我還是去報wg，器材比較多樣化些」、「至於想找猛男跟妹子，依然付費去外面的健身房，人多多一起揮灑青春」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年5月7日至2021年5月6日、2023年3月3日至2024年3月1日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『無用公設』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統



