329檔總銷7800億史上次高 桃園最熱、台北最冷

房市329檔期將至，今年受選舉落幕等利多鼓舞，市況更趨明朗，但591新建案統計六都、新竹地區推案，在缺乏指標案支撐下，本次總銷金額為7810.4億元，年減7.3%；但新進場個數則是380件、年增32%。各縣市以桃園市最熱、台北最冷，像桃園在重劃區助攻下，總銷及個數為1563億、97件，年增分別達127%、70%；反觀北市因去年基期較高，今年總銷重跌逾5成，衰退最多。

數字科技(5287)旗下591新建案分析，今年整體推案水位雖略有下滑，但在扣除商辦案量後，住宅案總銷仍有超過7千億水位，較去年明顯增加，同時全台個案數悉數成長，顯示建商信心回穩。尤其房市受「新青安房貸」鼓舞買氣破冰，近期更有許多主打低總、小坪數個案銷況傳出捷報，讓市場逐漸迎來春暖花開。

以台北市來看，今年少了商辦指標案挑起大樑，量能一口氣蒸發近2千億元，住宅供給水位也略為下滑，市場轉為區域表現，像開發早、久無大案登場的中正區在「全坤富御」等都更危老案公開下重返榮耀，推案量207億元更排名北市各區第二，僅次擁有北士科重劃區加持的北投區，年增亦突破4成。

這次表現最旺的桃園市，此次高價區如青埔特區，雖因房價過熱且局部賣壓浮現，推案力道弱化，但在A7、中路、經國及小檜溪等重劃區回神下仍是熱鬧非凡，加上受雙北、新竹等高價區買盤外溢等紅利，整體量能較去年大增近900億元。以龜山A7為例，當地新案行情雖已站穩4字頭大關，但由於較周邊新莊等地仍顯親民，讓當地建商繼續加碼押寶，這次更有逾250億元案量、近2千戶供給釋出，較去年火熱。

綜觀今年房市走向，591新建案總編輯李忠哲表示，目前房市多空交錯，市場反覆已成新常態，即使當前看似回暖，下一秒是否變天難以預料，像日前財政部就調降舊制豪宅交易課稅門檻，且今年後續還有囤房稅2.0、虛坪改革等議題虎視眈眈，下半年仍是未知數。