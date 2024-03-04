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獨居少子成趨勢 單人戶比例大增 小宅推案續夯

聯合報／ 何醒邦／台北即時報導
內政部最新統計，2023年全台灣家戶數達924萬戶，較2022年成長1.7%。示意圖／聯合報系資料照片
內政部最新統計，2023年全台灣家戶數達924萬戶，較2022年成長1.7%。示意圖／聯合報系資料照片

內政部最新統計，2023年全台灣家戶數達924萬戶，較2022年成長1.7%，其中一人戶有332.3萬戶，占整體比重達36.0%，且成長率達3.2%，比例最高；六都整體家戶數以桃園市成長2.8%為最多，單人戶以台中成長5%為最大。

值得注意的是，台北市在各家戶數均成長，特別是五人以上戶數為唯一成長都市。住商不動產執行總監徐佳馨表示，因高齡、少子、獨居、晚婚成為趨勢，三人以下家戶大量增加，特別是新開發區，但北市應與房價物價雙高，合住有助降低成本，或為申請補助而戶籍留在北市有關。

綜觀各人數家戶表現，三人以下家戶成長數字穩定，六都亦同步增加，但到了四人以上卻僅有北市、桃園市與台中市呈現增加，在五人以上僅有北市呈現正成長。徐佳馨分析，北市物價與房價皆高，但資源也相對充沛，不少北市年輕人選擇和家人同住，此外，為學區等因素持續將戶籍留在北市的民眾也不在少數，應是成長主因。

單人戶增加比重較高的行政區為台中與桃園，新北和台南緊追在後，推估為最近新案不少，許多年輕人買到房子後就直接遷移戶口，此外雙北之外幅員廣大，在外工作居住者不少，亦是單人戶增加的重要理由。

徐佳馨指出，當三人以下家戶成為主流，建商日後持續將兩房以下小宅作為推案主力，以符合市場需求，而隨著房價單價不斷飆升，在央行選擇性信用管制天花板下，同時壓縮大型產品的生存空間。對購屋人來說，購買小宅除總價考量外，地段、坪數與管理，將成為日後能否轉手的關鍵。

房價 物價

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