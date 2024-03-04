全家去年 Fa 點兌換倒數 逾500項商品便宜換、家電免費兑

全家（5903）深耕會員經濟，2023年會員累積Fa點將於3月31日到期，為鼓勵會員活用點數、點點不浪費，整理「超過500項熱門商品便宜換」、「國際精品家電免費兑」、「折抵當筆消費與公費代收」與「Fa點跨界兑換百家品牌優惠券」四招Fa點放大術，3月19日前兌換指定商品，再加碼抽10萬元購物金、1年份Let’s Café中杯經典拿鐵與1年份Fami!ce全家霜淇淋。

全家Fa點每300點相當於現金1元，可於全台全家店舖及全盈+PAY逾14萬指定特店進行消費折抵，更可折抵水電費、瓦斯費、停車費及監理規費用等14項公費代收項目，透過多元兌點方式讓Fa點價值再放大；此外，全家Fa點更可於會員APP「捐點做公益」，3月31日前捐點再抽百位會員獲得Let’s Café中杯經典美式1杯。

每年3月31日為前年度全家Fa點到期日，跟著四招Fa點放大術，即可聰明省荷包，無論持有點數多寡，就讓快到期的Fa點變成喜歡的樣子。第一招，即日起至4月2日，全家集結超過500項商品供兌換，會員APP兌點趣週週推出「週三Fa點會員日」超殺兌點優惠，FamiCollection四季春青茶、古早味紅茶800點免費換；FamiCollection超柔抽取式衛生紙（1串8包）及牧場直送4.0鮮乳（900ML）8,000點即可免費兌換，多項熱門商品下殺1折起。

此外，百項店內熱門商品更可「點數免費換隨買」，包含Let’s Café中杯經典美式，7,000點可免費換一杯，換算下來每杯24元；FamiCollection鮮榨果汁系列指定商品8,000點可兌換，相當於原價67折。此外，300項全家店內商品可使用1,000點起加價購，並享半價優惠，包含鮮食、點心零食、飲品及日用品、保健食品等眾多品項；於全家APP兌點趣加購店內商品並完成線上結帳，便可存入「隨買跨店取」我的商品，讓會員隨時隨地線上兌點、跨店分批領。

第二招，全家Fa點還能兌換iPhone、國際精品與多款質感家電，包含美國、歐洲精品包款、皮帶禮盒，最低20萬Fa點起可免費兌換；今年首度推出FUJITSU變頻分離式空調，300萬點起免費換，或可使用800點加價26500元起購入；外出代步超方便的小米S2電動輔助自行車，200萬點免費換，另有Dyson SV18手持吸塵器、LG R3濕拖清潔機器人、Sharp 65吋4K液晶顯示器、recolte氣炸烤箱及飛利浦多款質感家電，均可以800點加價購買或使用全家Fa點免費兌換。

第三招，全家Fa點當現金，折抵當筆消費及14項公費代收，除了可以300點折抵1元消費，亦可折抵水電費、瓦斯費、地方稅、路邊停車費、監理規費用等14項公費代收項目；第四招，全家Fa點可跨界兌換百家品牌優惠券，除店內熱門商品及集點商品外，還可兌換多家合作品牌優惠券，包含LINE WEBTOON 15枚回饋型代幣、籌碼K線APP專業版權限（14天），Fa點888點起就能看漫畫、看股票；此外，全家Fa點還可兌換ez訂電影票7折優惠券、foodpanda優惠碼及大都會車隊55178乘車券。

若會員手中持有零星全家Fa點， 3月31日前會員還可透過全家APP捐贈Fa點，選擇將點數捐贈予伊甸基金會、台灣貓狗聯合勸募平台、老五老基金會、人安基金會與切膚之愛基金會5個公益團體，最低1點即可捐贈，所有捐贈點數都將變成弱勢族群、無家者、狗園浪浪的生活物資，將點數價值再放大，滿足會員全方位生活所需。