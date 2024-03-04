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三陽 SYM 2月市占衝45% 狠甩光陽 KYMCO 穩居冠軍

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

2月機車市場出爐，三陽 SYM 市占率再往上衝，三陽2月機車掛牌數達20,609台，市占率 44.9% ，優於第二位的 光陽 KYMCO 10,855台的 23.6%，再優於山葉的 8,197台( 17.8% )，電動機車品牌 gogoro 則為2,135台，市占率4.6%， 總市場 45,938台。

前二月累計部分，三陽40,919台 ( 44.4% )、 光陽 21,652台 ( 23.5% ) 、 山葉 16,614 台( 18.0% ) ，gogoro 4,225 (4.6%)， 總市場為 92,258

三陽公司表示，2月雖然整體市場領牌天數減少，三陽新發表的水冷機種 JET SL+持續熱銷，整體 JET 系列領牌5,807台，躍居2月份全市場銷售冠軍車系；三陽國民車系的 WOO、活力、全新迪爵、時尚流行車系的 CLBCU、Fiddle車系、或是運動性能的 DRG、MMBCU 皆穩定銷售，因此三陽在2月市占再次超越上個月( 43.8% )，達到44.9%，穩居銷售冠軍。

3月春季女子幸福月，三陽針對學生年後購車需求，CLBCU 和 Fiddle LT 購車將送獎學金6,000元，搭配持續推出的分期24期0利率(現金與分期同價) ，讓同學在新學期的開始就能輕鬆購買好車。

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