ITF台北國際旅展11月1日登場 全球線上報名3月1日開跑

全台最大年度旅遊盛會— 2024 ITF台北國際旅展（Taipei International Travel Fair, ITF），將於11月1日至4日，擴大於台北南港展覽館一樓及四樓舉辦。3月1日起開放線上報名。

ITF台北國際旅展為全台最具規模的專業性暨消費型旅展，為各國、旅行社、飯店、遊樂園等旅遊業者展銷的最佳平台。世界觀光組織（UNWTO）指出，2024年國際觀光可望恢復至疫情前的交流熱潮，亞太地區持續的報復性旅遊熱潮更是帶動全球觀光產業發展的關鍵。台灣在疫情前有約1,710萬出境旅遊人次，國旅人次約達1.85億，2023年為日本觀光第二大客源國，赴日旅遊期間的消費支出則是年度冠軍，貢獻7,786億日圓。台灣旅客為國內外觀光業者極力爭取的客源，ITF台北國際旅展為最佳宣傳展銷平台。

2023年ITF台北國際旅展共有104個國家和城市參與、促成2,000場與國際買家的洽談，並吸引1,300個海內外知名航空、旅行社、飯店等業者參與，觀展人次超過34萬。ITF台北國際旅展為觀察旅遊消費趨勢的重要場所，近年在展出中，高端團、郵輪、自由行相關配套都是熱銷產品，中央及地方政府也於展覽中持續推出高品質深度主題旅遊產品。台灣觀光協會歡迎更多業者響應，於展覽中推出更多元、深度主題旅遊產品及最新旅遊資訊，共創雙贏的旅遊經濟。

為響應永續會展概念，該展一律採線上報名。去(2023)年因場地空間有限，許多業者未能順利參展，今年擴大至四樓展出。