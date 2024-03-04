快訊

國軍增加實戰化射擊訓練 精準彈藥不再省著用

北京進入「兩會時間」 陸政協常委：預期賴清德不碰一中底線

道路安全「微罪不記點」？ 交通部今邀民團座談

ITF台北國際旅展11月1日登場 全球線上報名3月1日開跑

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全台最大年度旅遊盛會— 2024 ITF台北國際旅展（Taipei International Travel Fair, ITF），將於11月1日至4日，擴大於台北南港展覽館一樓及四樓舉辦。3月1日起開放線上報名。

ITF台北國際旅展為全台最具規模的專業性暨消費型旅展，為各國、旅行社、飯店、遊樂園等旅遊業者展銷的最佳平台。世界觀光組織（UNWTO）指出，2024年國際觀光可望恢復至疫情前的交流熱潮，亞太地區持續的報復性旅遊熱潮更是帶動全球觀光產業發展的關鍵。台灣在疫情前有約1,710萬出境旅遊人次，國旅人次約達1.85億，2023年為日本觀光第二大客源國，赴日旅遊期間的消費支出則是年度冠軍，貢獻7,786億日圓。台灣旅客為國內外觀光業者極力爭取的客源，ITF台北國際旅展為最佳宣傳展銷平台。

2023年ITF台北國際旅展共有104個國家和城市參與、促成2,000場與國際買家的洽談，並吸引1,300個海內外知名航空、旅行社、飯店等業者參與，觀展人次超過34萬。ITF台北國際旅展為觀察旅遊消費趨勢的重要場所，近年在展出中，高端團、郵輪、自由行相關配套都是熱銷產品，中央及地方政府也於展覽中持續推出高品質深度主題旅遊產品。台灣觀光協會歡迎更多業者響應，於展覽中推出更多元、深度主題旅遊產品及最新旅遊資訊，共創雙贏的旅遊經濟。

為響應永續會展概念，該展一律採線上報名。去(2023)年因場地空間有限，許多業者未能順利參展，今年擴大至四樓展出。

觀光

延伸閱讀

連2震！下午1時26分嘉義太保規模4.9地震 最大震度4級

林大鈞稱未神隱 品保怒批「演很大」：圖利承接旅行社

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社甚至推專屬血拚行程

傳有旅行社承接4梯次包機？救年代旅遊爛攤子 品保協會：不得重複收費

相關新聞

王文淵督軍 台塑綠色轉型有成

台塑集團綠色轉型有成，早在2006年就成立節能減排推動組織、由總裁王文淵親自督軍，2020年更擴編為台塑企業ESG推動組...

台泥：陸市場明年現轉機

台泥去年獲利大躍進，最大助力來自歐洲低碳水泥事業貢獻，相對的中國大陸水泥市場目前仍然保守。台泥董事長張安平表示，大陸有可...

台泥超級電池廠良率提升

台泥企業團高雄「超級電池廠」去年底之前正式量產後，董事長張安平說， 該廠良率正持續提升，3月起出貨的高鎳電池數量正逐步由...

經濟選書／生成AI應用 引爆工作革命

韓國AI新創企業Upstage開發的「AskUp」，也是上市後隨即展現暴風成長。AskUp是用戶在Kakaotalk上拍...

智慧經營／楊啟仁 運動行銷 打響品牌形象

對於輪胎的品牌形象如何打造，以及產品與消費者印象的連結可能對企業產生的影響，是建大輪胎持續關注的事。致力讓建大的產品獲得...

點子農場／重新思考ESG

這場以ESG為主題的座談會即將開始，主持會議的他在我身旁坐下來，微笑著問我想談些什麼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。