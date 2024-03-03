臨時被通知要在家請客 她這樣做70分鐘搞定一桌菜
如果遇到另一半突然來電說，1小時之後要帶人回家吃飯，你會怎麼做 ? 翻臉或立馬叫外送或自己去餐廳買外帶 ?
臉書社團「我愛Staub鑄鐵鍋」日前有位社友主婦貼文寫，老爺傍晚5點50分打了通電話說「稍晚有客到府走春」，要她準備家常菜。真是令人傻眼，是在考試嗎？
幸好平時在社團裡學習廚藝有所進步，立馬開冰箱準備食材準備8人分量晚餐，並且在7點完工待驗收；客人剛好15分鐘後抵達，有驚無險地過關了。貼文短短數天衝到23萬瀏覽人次，顯見現代煮婦難為與厲害之處。
原po劉昱君當晚在70分鐘之內，居然一個人煮好蘿蔔排骨湯、綠寶石蘿蔓沙拉、滷豬腳豆干、水煮白蝦、紹興醉雞、清蒜高麗菜、煎土魠魚等七道菜。雖然她說「冰箱有什麼煮什麼真的很簡單」，但仍有不少社友問，「想知道為何這麼神速？光煎魚就要20分鐘以上呀？」
她的秘訣是，「一次開三口爐，一個史大伯20公分滷肉、一個20公分燙蝦、一個平底鍋煎魚，魚煎好立刻換炒鍋炒高麗菜，加上一開始就啟動電磁爐熬湯。一開始備料大約花15分鐘，然後一起開火，就像打仗一樣，沙拉跟醉雞則是趁空檔時切好上桌。有三鍋一起動真的可以一小時作好，但冰箱必需要有備好的食材。
劉昱君也說，「客人還說是點外賣送來的嗎？我家老爺也很讚嘆我的卡手魅（台語快速之意）」，但她也承認，「醉雞是上周就準備好在冷凍櫃裡，退冰即可上菜。所以，平日還是要有一些戰備存糧的布局策略，隨時應備。」
還有社友回應自己也有一次這種經驗，公公婆婆的好朋友來家裡聊天後，臨時決定留下來吃午餐，這種突襲，真的很可怕，但突發狀況反而激發做菜實力。
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