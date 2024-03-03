PChome再做下去會是無底洞？去年虧掉半個股本 出售會是網家最好選擇？

摘要 1.去年台灣整體電商產業營業額平均成長不到1％，不僅龍頭momo營收成長率下滑，網家衰退幅度也擴大。 2.大環境景氣不佳、線上消費需求疲弱，導致網家A7物流中心去年啟用，每月新增3千萬元費用反成為營運負擔。 3.市場「出售」傳聞不斷，網家官方雖再三強調，沒有出售公司的計畫，仍得面臨在電商上互補價值降低與來自A7的物流難題。

「PChome一直自己做下去只是無底洞，出售是唯一的路。」在網家交出2023年虧掉半個股本的成績單後，一名電商界資深人士這麼看。有類似想法的，不僅他一人，就連網家內部，都存在這樣的聲音。

該公司內部人士形容，現在公司只是換了不同的人，在做相同的事，過去一年多來，看似進行大幅度組織調整，也做了許多細微優化，但本質沒有改變，仍是在和其他線上、線下零售業者玩比拚商品價格的遊戲。然而，這樣的玩法很明顯不利於營收規模持續向下的網家。

而去年的市場變化，又進一步加深了該公司在這場競賽的難度，也是造成其虧損進一步擴大的原因之一。

電商成長趨緩、酷澎搶市

網家營收衰退幅度擴大到一成

去年台灣整體電商產業的狀況不算好，根據經濟部公布的統計數據，產業營業額平均成長還不到1％，龍頭momo即便仍維持優於市場的水準，營收成長率也從前年的17％掉到5.6%。網家衰退幅度更在去年擴大到一成。

各界普遍將電商成長趨緩的原因歸於疫情將基期墊高、消費者回歸線下購物與海外旅遊，加以大環境景氣不佳，導致線上消費需求疲弱。

不同於疫情間，即便不打廣告，訂單都會瘋狂湧入電商；如今各家業者即便砸下大筆行銷廣告預算，都不見得能帶動買氣。更別說去年台灣還多了一頭猛獸入閘，當酷澎（Coupang）瘋狂砸錢，眾業者的成本也無可避免跟著被拉高。

新物流中心成「燙手山芋」

出租可止損，卻恐招敵人反噬⋯

而且在此之外，網家相比其他零售業者還多了一項更不利的因素，就是去年正式開倉營運的A7物流中心。去年初網家執行長張瑜珊曾表示，啟用A7物流中心，每月平均新增費用高達3000萬元。

一座新物流中心啟用，初期本來就會需要一段學習曲線，並且還會有新舊倉庫交接的搬倉問題，以網家官方資料來看，A7至去年第4季，訂單占比只拉升到57%。

而且在倉庫這題，對網家還更大的考驗在於，當初A7這個大型物流中心是以網家將持續高速成長的需求做規劃，但過去這兩年，營業額卻在往下，於是，大量閒置空間造成利用率低落，不但無法彰顯這座採用先進自動化設計的物流中心效率，反而成為營運負擔。

有多年物流經驗的業界人士認為，過去多年來，網家的倉儲物流都是以服務自家訂單為主，缺乏對外部廠商提供第三方物流服務的經驗與能力，難以藉由開闢第三方物流這塊新業務，有效拉高倉儲利用率。在他看來，眼前最好也最有效率的止血法，就是將空間和設備直接租給因快速成長，對倉庫需求孔急的酷澎。

「酷澎若能租下A7，對網家來說當然是好事。」他說，「但這等於讓酷澎加速擴張物流基礎建設。」意思是，就算倉庫這頭成功止損，也很快將面臨敵人從另一頭加速反噬。

「出售」傳聞越演越烈

與買家互補的價值持續遞減

種種營運不利因素下，關於「出售」的討論也越來越多。

其實早自2021年起，市場就不時傳出該公司在尋找買家，包括全聯、統一、全家、momo，和私募基金等，檯面上可能出手的玩家都傳出曾被接觸過，但這樁買賣卻始終未成定局。

而對於前述傳言，網家官方再三強調，沒有出售公司的計畫。

儘管市場傳聞與網家官方說法頗有差距，但出售傳聞越演越烈，也反映了市場對網家經營的擔心。

一名電商業資深人士指出，除非買家有把握比網家現行經營者經營得更好，否則「互補性」才是買主眼中的價值。然而，這個互補性的價值，隨著網家的銷售規模持續萎縮，也正在流失當中。

要談互補性，第一個讓人聯想到的當然是實體零售業者。但實體零售在台灣仍然擁有巨大的市占與優勢，相對於網家，這些業者沒有出手的急迫性，且各大業者這些年來，也已經啟動各自的線上布局。

況且，即便要透過購併來加速線上布局，市場上也不乏有其他選擇，如統一集團就在農曆年前以可轉債形式投資了Yahoo台灣。

另外，線上業者當然也存在互補的可能。以網家超過7成交易來自3C來看，270億元的營收規模之於momo、酷澎都還是有意義的，不只是直接的營收擴張，也可以藉由市占率的拉升，提高在3C這個品類的供應商議價能力。

然而，以momo公開數據來看，其3C家電品類年營收規模在2023年約為422億元，這數字已高出網家許多，且可以預期的是，在雙邊每年一增一減的變化下，可能不出幾年，momo靠自然成長，長出的規模就可以同等於購併網家所能帶來的價值。

放眼望去，大環境與競爭態勢，都對網家不利。整體電商成長趨緩，國外電商入侵，台灣的大型零售通路、電商龍頭，已各自展開成長路徑，網家對它們的威脅感與互補性，都在降低，同時網家還得想辦法解開自己這道來自A7的物流難題。

也因此，儘管業界認為，出售對網家是最佳選擇，但隨著時間推移，情勢恐怕不站在網家這邊。

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