新創品牌南悅建設前進單元五 「南悅豐映」熱銷受矚目

新創品牌南悅建設創業作「南悅豐映」位於台中市最大重劃區14期，初試啼聲就一鳴驚人，全案熱銷八成。而南悅建設快馬加鞭，1日更在南屯單元五舉行二期開工典禮。

南悅建設總經理邱名仕表示，公司將秉持一期相同的嚴謹施工品質及專業技術要求，致力於美好建築的理念；希望未來南悅建設越來越茁壯，持續為購屋者打造適居的產品及都市美學樣貌。

他表示，此案延續一期的選地哲學，不僅鄰近「高鐵新市鎮生態公園」，附近更有斥資15億元打造的全國首座「國際足球園區」，二期基地位置在單元五內更是黃金地段。

南悅建設在14期重劃區推出「南悅豐映」，在區域推案相當密集中脫穎而出，能夠獲取豐碩的銷售成績，負責銷售的海心國際專案經理彭亭穎分析，其實就是精準的佈局和選地策略。

事實上，新成立的南悅建設耕耘台中市場，即陸續買進三筆土地。而基地的位置都是精心挑選在大型公園旁，且擁有重大的國家或市政建設利多，再加上精確產品規劃及搭配精品建材提升性價比，因此受到購屋人青睞。

「南悅豐映」對於客層的掌握很精準，搭著台積電（2330）熱度，吸引中科族群的目光。一旦讓他們認同後，也會高度推薦給親朋好友，而買房常常「一個拉一個」，也讓此案在科技業族群裡聲名大噪。

已購客中，科技業就占了兩成以上，其中更有十幾戶是台積電的工程師，其他則是自營商、金融業、醫師、教師等為主。

而配置「剪力牆」架構系統，加上全棟結構外審，從結構安全、抗震等細節均深入要求，此用心的精工建築，也獲得2023年第25屆國家建築金質獎規劃設計類全國首獎殊榮，是台中的年度建築之光。

巧合的是，正全力推動成為全民運動城市的台中市政府，北有14期的洲際棒球場及其週邊重大建設，還有台中巨蛋即將動工；南則有去年4月動工、斥資15.1億元打造的全國首座足球運動休閒園區，全區廣達1.4萬坪，預計2025年完工。

南屯區陸續開發的單元二、三、四、五期，可以說是市政中心所在地七期的「後花園」。其中，又以單元五最靠近台中高鐵站，站前有基地面積達4.8萬坪、全台最大的「高鐵娛樂購物城」，除三鐵共構、國道1、台74線的交通便捷之外，人潮、商機、就業等更是該區的重大利多。

南悅建設二期承接政策面優勢，加上精準選定「高鐵新市鎮生態公園」的基地，讓個案具備先天地段優勢。此生態公園占地達1.3萬坪，兼具防洪、生態及市定古蹟瑞成堂，匯聚機能、景觀、休憩於一身的重劃區內最大綠地。

對於二期的產品規劃，邱名仕強調，這次特別禮聘建築大師許榮江主導規劃。許榮江對於台中市「宜居建築」的致力著墨甚深，因此作品都能與周遭環境作完美的生態融合，並使社區建構垂直綠化、節能減碳的典範。