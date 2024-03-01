台灣港務公司12周年慶 新增三件土地租用案、發展風電和遊憩

台灣港務公司1日與華新麗華、洲鉅風電能源和亞果遊艇簽署土地租約，前兩者將以高港洲際貨櫃中心第一期的A6碼頭和後線土地作為風電設備儲轉基地；後者則將投資逾10億元打造台北港國際遊艇碼頭。

台灣港務公司今日是在高雄港旅運中心舉辦12周年慶；其中，與華新麗華、洲鉅風電能源和亞果遊艇土地租約簽署為活動的重頭戲。

港務公司董事長李賢義表示，該公司積極配合國家能源轉型政策，在離岸風電港埠設施部分，從示範風場階段提供預組裝碼頭，到支持本土產業劃設國產化專區，目前更有進一步新進展。

首先是由高雄港務分公司總經理王錦榮分別與華新麗華的電線電纜事業群副總林啟榮代表簽訂洲際一期A6- A碼頭設施及後線土地3.9公頃租賃經營案，以及與洲鉅風電董事長廖士銘簽署洲際一期A6- B碼頭設施及後線土地3.6公頃租賃經營案。

據了解，華新與丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB合資設立的華新能源電纜系統，斥資百億元在高港洲際貨櫃中心第一期計畫土地，打造台灣唯一的一座海底電纜製造工廠，預計2025年完工並試產，2027年開始營運，而新增承租的碼頭和土地將作為其設備儲轉基地。

至於洲鉅風電是中鋼旗下興達海基所籌組的南方聯盟成員，聚焦離岸風電水下基礎及未來浮式風機基礎生產，將以所租用的土地作為水下基礎及浮式風機等組裝及儲放場域。

另外，活動中，基隆港務分公司總經理高傳凱與亞果遊艇董事長侯佑霖簽署台北港觀光遊憩商業陸域5.5公頃及水域2.17公頃招商案，正式跨足北台灣。

亞果遊艇指出，「台北國際遊艇碼頭」位於新北市八里台北港南碼頭對面，鄰近61號快速道路（西部濱海快速道路），可快速通往新北市及臺北市區，聯外道路交通便利。

規劃建置擁有57席泊位的國際遊艇碼頭、船艇岸置場、海洋學院遊艇大街（教育、餐飲及遊艇相關產業）、遊艇俱樂部和遊艇旅館（會所、公寓式酒店）、藝術室內樂園等設施。

預計投入逾10億元開發成本，開發期程約為4年，擁有為期20年的租賃期，將提供遊艇休憩、海洋教育、親子遊樂、餐飲、住宿等一條龍服務給消費者，打造成為一個兼具海洋遊憩及商業觀光的國際級遊艇碼頭區。