航港局成立12周年 展示歷年豐碩施政成果與未來願景

交通部航港局今日於該局9樓大禮堂舉辦「航港十二年 智慧新紀元」局慶活動，慶祝航港局成立12周年，並藉此宣布該局「智慧航安2.0計畫」正式啟動，為全面提升航行安全開啟新的篇章。活動現場也展示歷年豐碩施政成果與未來願景，期待海運產業能航向世界、讓世界看見台灣。

交通部次長林國顯致詞時表示，12年前交通部為提升台灣港口的國際競爭力，促進航港政策及建設的永續發展，將原來的各個港務局的航運港政業務予以整合，涉及公權力的航政監理業務成立航港局負責，並由港務公司統籌港埠的經營管理，完成「政企分離」現代化的航港體制改革。

他說，12年來航港局積極營造優質航運環境，建立完善的管理體制，在航運政策的推動上有卓越成效，屢獲國際肯定，尤其海運是台灣經濟發展的重要命脈，因為有航港局及海運業界努力不懈持續耕耘，才能讓台灣的海運發展在全球占有一席之地，讓台灣經濟不斷地持續成長，打造更優質的發展環境。

航港局局長葉協隆表示，航港局是台灣的航政監理機關，接軌國際守護航安、促進航運永續發展，維護離島交通平權，以及建構海洋觀光環境，是航港局的四大核心使命。過去12年來，航港局積極推動我國航運與港埠發展，逐步展現出具體成果，在接軌國際守護航安方面，已連續六年獲得東京備忘錄白名單船旗國的肯定；尤其近年致力推動智慧航安計畫，建置海事中心及彰化風場VTS中心，進行全方位的航安監控，整合跨部會救援能量，強化風場航道通報機制。

他指出，在促進航運永續發展方面，國籍航商船隊總載重噸在全球位居第八位，實力雄厚，尤以疫情期間全球缺艙塞港的時候，在各大航商與該局平穩小組平台的協力運作下，使台灣的出口貿易創下連續26個月正成長的紀錄。此外，為實現交通部「偏鄉交通平權」的政策理念，航港局除了新闢固定航線、補助汰換老舊客船及改善旅運設施，更於去年完成了新台馬輪及澎湖輪購建計畫，大幅提升離島海運服務品質，也成功打造「TAIWAN Hi」藍色公路優質品牌，從航港船遊四大面向努力優化台灣的藍色公路旅遊環境，積極推廣遊艇活動、燈塔觀光以及跳島郵輪。