築間搶攻麻辣火鍋市場！首店插旗西門町 3月8日開幕限定半價

築間（7723）推出全新鍋物品牌「築間麻辣火鍋」成為築間餐飲集團旗下第9個品牌，同時也是旗下第3個鍋物品牌。預計於3月8日台北西門町開幕，並於開幕首日推出開幕限定5折優惠。

「築間麻辣火鍋」憑藉集團14年火鍋經驗，研究川渝、廣粵、日本等地的火鍋發源地吃法，除了正宗川渝紅湯作法外，更加入了珍稀的和牛牛油提升香氣細膩度，首店落腳西門町商圈，品牌主張「一鍋吃盡市井百味」，店內共規劃有96席座位，並設有可容納10人的包廂空間。

築間以「石頭鍋物」闖出名堂，去年底登錄興櫃後，平均每月開立一新品牌，包括去年12月開出「紫木槿韓國烤肉」、「築間酸菜魚」後，2024年１月插旗香港銅鑼灣，開出海外首間酸菜魚，２月推出強打「獨食經濟」的朴庶個人韓國燒肉，開幕日營業時間連續15小時來客不間斷，年初即交出亮眼成績。

「築間麻辣火鍋」首店選擇插旗競爭激烈的西門町，西門町因火鍋品牌的多元與豐富，享有「火鍋町」的稱譽，年輕人和國際觀光客頻繁來往，食衣住行需求更於後疫情時代逐漸復甦，連鎖餐飲集團相中「聚集經濟」，接二連三品牌開幕，築間2023年底，於「中華大樓」開幕「绘馬別邸」北部分店，新品牌「築間麻辣火鍋」同樣位於大樓３樓，出西門捷運站走路5分鐘，滿足台人「好吃鍋、愛熱鬧」的習性。