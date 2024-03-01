快訊

涉嫌損毀諾魯國旗！台灣替代役男遭羈押無法撤離 外交部發聲了

「早8」走入歷史！這所大學宣布第一堂課上午9點開始 下學期就實施

築間搶攻麻辣火鍋市場！首店插旗西門町 3月8日開幕限定半價

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
築間麻辣火鍋主打6款湯底100道以上豐富菜品，一鍋吃進市井百味新穎體驗。築間/提供
築間麻辣火鍋主打6款湯底100道以上豐富菜品，一鍋吃進市井百味新穎體驗。築間/提供

築間（7723）推出全新鍋物品牌「築間麻辣火鍋」成為築間餐飲集團旗下第9個品牌，同時也是旗下第3個鍋物品牌。預計於3月8日台北西門町開幕，並於開幕首日推出開幕限定5折優惠。

「築間麻辣火鍋」憑藉集團14年火鍋經驗，研究川渝、廣粵、日本等地的火鍋發源地吃法，除了正宗川渝紅湯作法外，更加入了珍稀的和牛牛油提升香氣細膩度，首店落腳西門町商圈，品牌主張「一鍋吃盡市井百味」，店內共規劃有96席座位，並設有可容納10人的包廂空間。

築間以「石頭鍋物」闖出名堂，去年底登錄興櫃後，平均每月開立一新品牌，包括去年12月開出「紫木槿韓國烤肉」、「築間酸菜魚」後，2024年１月插旗香港銅鑼灣，開出海外首間酸菜魚，２月推出強打「獨食經濟」的朴庶個人韓國燒肉，開幕日營業時間連續15小時來客不間斷，年初即交出亮眼成績。

「築間麻辣火鍋」首店選擇插旗競爭激烈的西門町，西門町因火鍋品牌的多元與豐富，享有「火鍋町」的稱譽，年輕人和國際觀光客頻繁來往，食衣住行需求更於後疫情時代逐漸復甦，連鎖餐飲集團相中「聚集經濟」，接二連三品牌開幕，築間2023年底，於「中華大樓」開幕「绘馬別邸」北部分店，新品牌「築間麻辣火鍋」同樣位於大樓３樓，出西門捷運站走路5分鐘，滿足台人「好吃鍋、愛熱鬧」的習性。

火鍋

延伸閱讀

邊看邊涮／火鍋影院 一票難求

民眾哀號不捨！西門町喜滿客影城將熄燈 業者曝轉型計畫

又一時代的眼淚！西門「喜滿客絕色店」宣布3/31熄燈

西門町捷運站旁初五槍擊案 北檢今再聲押2嫌

相關新聞

美食外送一統江湖？傳台灣foodpanda賣給Uber Eats 雙方都出聲了

總部位於柏林的foodpanda母公司Delivery Hero計畫把台灣事業出售給Uber Eats的交易談判，已經暫...

台積電進駐發威 京城銀：台南善化嘉義太保房價破3字頭

京城銀行（2809）下午法說會，會上京城銀總經理姜宏亮提到，台積電（2330）設廠帶動的南台灣科技S廊帶效應可觀，京城銀...

影／荷包再度大失血 跟團出國團費恐再漲

你近期有出國了嗎？出國旅遊成為大家休閒新常態，根據交通部觀光署統計2023年1到11月，台灣旅客出境人數將近1074萬人...

誠品松菸店接捧24小時書店 人流成長逾5成

誠品生活（2926）1日指出，自誠品生活松菸接棒24小時書店後，深受讀者青睞，人流成長逾5成，整體表現亦較去年翻倍成長，...

傳台灣foodpanda賣給Uber Eats 雙方回應曝光

德國《經濟周刊（WirtschaftsWoche）》2月29日報導，總部位於柏林的foodpanda母公司Delivery Hero計畫把台灣事業出售給Uber Eats的交易談判，已經暫時破裂。台灣foodpanda聲明則回應，這是市場傳言，並無所悉。台灣Uber Eats也表示無法回應。 台灣foodpanda發表聲明回應稱，「foodpanda台灣對於這項市場傳言並無所悉。foodpanda在台營運穩健，為市占第一的外送品牌且穩定增長中我們將持續精進，專注於為消費者及合作夥伴提供各項優質、便利的生活服務。」

築間搶攻麻辣火鍋市場！首店插旗西門町 3月8日開幕限定半價

築間（7723）推出全新鍋物品牌「築間麻辣火鍋」成為築間餐飲集團旗下第9個品牌，同時也是旗下第3個鍋物品牌。預計於3月8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。