房市單價掩護總價、六都成交年增4成 專家憂：還能撐多久？

六都地政局公布2月買賣移轉棟數，因2月天數少，又逢春節假期，交易量較上月均呈現下滑，六都總計14,786棟，月減約四成，但前兩月合計為39,817棟，成長40%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，2月恰逢春節，工作天數短自然影響交易量，不過如果將今年前兩月移轉量相加，可發現整體仍延續去年底買氣，成交表現仍能持穩。

徐佳馨認為，今年房市政策偏向溫和，不過要注意的部分是，區域房價已在高檔，低總價搭配新青安貸雖吸引首購族，為自住為主的市場帶來買氣，但總價不變單價漲的狀況，直接挑戰買方實際需求，此種狀況能否在下半年持續支撐，考驗買方的實力。

綜觀六都2月買賣移轉棟數，六都較一月都減少約四成，若把前兩月合併計算，可發現北市量增34%，新北量增34%，桃園量增47%，台中量增38%，台南量增44%，高雄量增44%，均呈現大幅上揚。