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電動車日增 國道充電大幅成長

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
泰安服務區(南站)快充站設有大小型車充電車位。高公局提供
泰安服務區(南站)快充站設有大小型車充電車位。高公局提供

為便利電動車充電服務，交通部高公局以三期設置服務區充電樁，去年完成第二期四處服務區充電站的建置，提供更便捷的充電服務，而第一期四處充電站2023年提供8萬多次充電，其中以清水充電次數度數最高。

高公局繼2022年啟用第1期湖口(南、北)、清水、東山寺站快充站後，在去年8至10月陸續啟用關西、泰安(南、北)、仁德(南、北)及蘇澳計的四區(六站)，建構國道1號及3號的北中南區域都有充電站，加上串聯宜花東地區的國道5號蘇澳服務區，提供電動車適時補充電能，且第二期充電樁輸出功率更由200kW提升至350kW，採用較輕的水冷充電槍，帶給用路人便利、高效、順暢的充電體驗。

經統計第一期充電站營運績效，2023年充電車次達81,705次，是2022年(30,715次)的2.7倍，2023年充電總電量近320萬度，是2022年(108.7萬度)的2.9倍，平均每次充電時間約24.2分鐘，充電度數33.7度；在各站中充電次數及度數最多的是清水，平均每天有70.2輛充電車次，尤其連假期間更具高度充電週轉效益，如國慶連假每天有103.5輛充電車次，是日平均的近1.5倍。

依2023年度服務區滿意度調查，「充電樁」有近九成三的用路人給予正面評價，高公局將持續優化以提供優質行旅服務，並積極建置第3期充電站，以2024年8月各服務區均建置充電樁為目標，建構國道電動車充電路網。

充電樁 國道 電動車

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