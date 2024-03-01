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MG 銷售占第三位 中華車賺大發

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

中華車（2204）導入 MG 品牌賺大發，2月 MG HS 掛牌1,065台，ZS 650台，總計1,715台，這已是 MG 品牌連續十個月掛牌數突破千台，單單HS車款已是連續十個月掛牌突破千台，2月份領牌重回國產中型SUV級距冠軍。

中華車也在 MG 的挹注下，旗下三品牌MITSUBISHI、CMC、MG 總計台數3,824、佔有率14.6%、年增8.7%。

中華車原本因為缺乏新車款刺激市場的窘境在加入 MG 品牌之後，局勢丕變。由於 MG 接單遠超出預期，中華車連續多次擴增產能，目前下訂到交車仍要四個月左右的時間。如今中華車又計畫在第2季導入 MG 國產電動車，使得 MG 品牌的產品更趨多樣化，可望在為 MG 的新車銷售注入新動能。

中華車因 MG 的加入，不只新車銷售增加，營收規模擴大，同時產能利用率爆表，對中華車的獲利挹注更加可觀。

中華車 新車銷售

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