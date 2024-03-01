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2月車市優於預期 MG、現代爆黑馬

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

2月份台灣汽車總市場登錄26,267台，比上月衰退41.4%，也較去同期少了二成，但優於原先預估的2.4萬台。雖受農曆春節假期工作天數較少影響，但在進口品牌到港交車下，最終表現優於預期。

車市龍頭和泰車（2207）指出，展望3月，隨著多項經濟指標回溫及政府汰舊換新購車補助持續刺激下，預估全月總市場為35,000台，年減21%。(去年比偏低主因去年3月進口車大量到港交車，LEXUS、TESLA、BENZ基期較高所致。)和泰車3月TOYOTA與LEXUS兩品牌的銷售目標為1.2萬台，市占率36%。

2月品牌排行，TOYOTA 與LEXUS持續佔據第一與第二，但第三位由MG以1,716台搶下，第四位的現代1,600台異軍突起，也顯示台灣車市對汽車品牌的接受度已與以往全然不同。在此期間歐系車來台的數量受到紅海危機影響，也釋出較大的空間給亞系車款也對2月車市排名造成影響。

2月和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於2月份合計登錄9,442台，市佔率35.9%。

和泰車指出，TOYOTA 2月登錄7,556台(年減5.8%)，單一品牌市占率28.8%。 TOYOTA品牌旗下COROLLA CROSS及RAV4本月分別繳出1,704台及1,586台，分居市場全車種銷售NO.1及NO.2位置；而國產小商霸主TOWN ACE本月亦繳出上千台佳績，以1,300台的銷售台數不僅持續稱霸輕型商用車市場，亦為市場全車種銷售NO.3的車款。國產小休旅YARiS CROSS持續市場好口碑，以921台站穩級距冠軍，亦搶下市場全車種銷售NO.5的位置。

和泰車 車市

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