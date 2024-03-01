台北國際自行車展、台灣國際運動及健身展 3月6日至9日南港展覽館登場
2024年台北國際自行車展及台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)及台灣國際運動及健身展(TaiSPO)將於3月6日至9日，於南港展覽館一、二館盛大展出。
台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE) 這次吸引國內外逾950名業者參與展出，包含美利達（9914）(MERIDA)、巨大（9921）(GIANT)、桂盟（5306）(KMC) 、愛地雅（8933）(IDEAL)及KTM、SHIMANO等國際知名品牌大廠共襄盛舉，規模更勝疫前。這屆展覽於南港展覽一館及二館皆有展出，期與參展廠商透過展示內容及週邊活動，盡現「雙主場雙倍精彩」。展中提供E-bike相關供應鏈廠商展示及E-bike Demo試乘服務，發揚綠色永續E-bike核心概念，共同探索智慧綠色商機。
台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)及台灣國際運動及健身展(TaiSPO)於3月6日開幕，兩展共計有來自1,155家企業參與展出，共使用4,350個攤位，為亞洲最具規模的自行車及運動健身產業展覽，更是全球高階自行車及運動健身產業供應鏈密度最高的商洽平台。兩展合計已有超過90國、4000名國際買主預先登錄觀展，預計可為產業注入活水、帶動商機。
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