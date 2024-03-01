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ITF台北國際旅展11月1日登場 今年展區擴大至4樓

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
ITF為全台規模最大旅展，吸引各類型旅遊業者參與。業者/提供
ITF為全台規模最大旅展，吸引各類型旅遊業者參與。業者/提供

全台最大年度旅遊盛會2024 ITF台北國際旅展（Taipei International Travel Fair, ITF），將於11月1日至4日，擴大於台北南港展覽館1樓及4樓舉辦，並自今（1）日起開放線上報名，邀請全球各國觀光旅遊局、觀光產業界一同共襄盛舉。

ITF台北國際旅展為全台最具規模的專業性暨消費型旅展，為各國、旅行社、飯店、遊樂園等旅遊業者展銷的最佳平台。世界觀光組織（UNWTO）指出，2024年國際觀光可望恢復至疫情前的交流熱潮，亞太地區持續的報復性旅遊熱潮更是帶動全球觀光產業發展的關鍵。

台灣在疫情前有約1,710萬出境旅遊人次，國旅人次約達1.85億，2023年為日本觀光第二大客源國，赴日旅遊期間的消費支出則是年度冠軍，貢獻7,786億日圓，台灣旅客為國內外觀光業者極力爭取的客源，ITF台北國際旅展為重要指標。

2023年ITF台北國際旅展共有104個國家和城市參與、促成2,000場與國際買家的洽談，並吸引1,300個海內外知名航空、旅行社、飯店等業者參與，觀展人次超過34萬。ITF台北國際旅展為觀察旅遊消費趨勢的重要場所，近年在展出中，高端團、郵輪、自由行相關配套都是熱銷產品，中央及地方政府也於展覽中持續推出高品質深度主題旅遊產品。

觀光

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