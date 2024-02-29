台灣金聯發聲明 回應涉嫌炒地皮指控：前期作業未完成

台灣金聯近期遭指涉嫌買賣土地獲利，29日台灣金聯發布聲明，表示未曾炒作土地，遭指控的高雄土地為前期作業尚未完成，而非養地不動。

台灣金聯過去以每年推出「平價住宅」聞名，背後主要股東涵蓋八大行庫，為國內泛公股資產管理公司，近期遭指控於高雄2筆土地交易有炒地皮嫌疑，今日台灣金聯也發出聲明回應。

台灣金聯表示，該2筆土地先前並無動靜是土地整合開發前期作業尚未完成，駁斥炒地一說；台灣金聯也表示，土地售出採不公開底價公開標售方式，以避免底價高於市價導致影響市場行情，因此最後價格為市場機制決定。

台灣金聯指出，公司為泛公股事業機構，因此為保護國家財產，不得賤賣持有土地，因此對於市場機制提出的競標價也不能降價以售。

台灣金聯強調，土地取得均是經由政府機關公開標售所得，而購入及出售也遵循市場機制。若有獲利，除依法繳納稅費，獲利也會分回股東，相當於上繳國庫，並無炒作房產。