七都最多！新北5行政區房價衝破千萬 首購族最新熱門關鍵字揭曉

文／陳宣懿

首購買房預算常鎖定在千萬內，不過近年來選擇越來越少，《房產溫度計》觀察近一個月「首購族」的網路聲量與熱門關鍵字也有端倪。根據591實價登錄統計，七都（六都、新竹）各行政區2019年與2023年房屋成交總價中位數變化，一共有18個行政區房價衝上千萬大關，包含新北泰山、樹林、汐止、三峽、五股、桃園八德、桃園、蘆竹、龜山、新竹寶山、新埔、台中北屯、烏日、東區、西屯、台南安南、鼓山、仁武，其中又以新北市千萬以下房價減少5個行政區最多，讓雙北購屋族只能望屋興嘆，反觀高雄仍有超過25個行政區總價在千萬以內，七都最多。

首購族熱門關鍵字 現「兩房平車、閱覽室、交誼廳、重劃區」

《房產溫度計》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/1/28～2024/2/26）顯示，「首購族」近一個月熱門關鍵字出現「兩房平車、閱覽室、交誼廳、重劃區」。停車位是首購族買房考量重點之一，但停車位在人口密集的市區極為短缺，受到基地大小的限制，越來越多的機械車位出現。然而，這種趨勢也導向了兩房搭配平面車位的機會越來越稀有，引起不少房仲以「兩房平車」為賣點宣傳物件。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

年薪120萬首購族可買重劃區？網友正反意見兩極

一般社區大樓公設比30％以上，因此不少網友會討論建案公設有哪些，例如「閱覽室、交誼廳、健身房」等。PTT有首購族網友以「新北首購自備款400風險請益」為題發文，詢問年薪120萬在重劃區購屋的可行性，引發網友留言回覆，「太緊了，除非工作不裁員或沒發生啥意外事件，不然風險太高」、「你不打算結婚生小孩就ok」；但也有人認為，「衝下去就你的，年輕就是本錢」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年1月28日至2024年2月26日。