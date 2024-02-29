卡位台北國際春季旅展 易飛網祭九州機票暖心專案搶市

國人出遊熱潮不減，過年期間出國旅遊人次甚已達疫情前九成水準，旅遊電商易飛網（2734）抓緊商機參展2024台北國際春季旅展，以「春暖花開，世界遊」為主題，祭出國外團體行程最低免萬元、最高優惠現折萬元、機票買一送一等超殺優惠，亮點行程包括因應企業投資設廠而聲名大噪的日本九州熊本縣所打造的「機票暖心專案」、季節限定賞花遊程等。

易飛網董事長周昀生表示，樂見國人出境旅遊春燕歸來，桃園機場春節疏運總運量破110萬人次，平均日運量已達疫情前2019年九成水準，而航空公司為因應需求，不僅加開東北亞及東南亞熱門旅遊城市航班班次，更陸續增設新航點，易飛網亦跟緊腳步，特別針對新興旅遊熱點包裝多元化行程，如隨企業投資設廠而大幅提升旅遊知名度的日本熊本縣，易飛網即打造機票暖心專案，解決旅人的商旅及交通需求。

周昀生指出，易飛網另看準春夏旅遊旺季商機，提前於2月8日開跑春季線上旅展，搶先推出限時優惠活動，與2023年同期相比成長逾五成，足證市場需求強勁，並未因疫後旅遊成本遲未降而受到影響。春夏旅遊旺季包括花季，如日韓賞櫻、紫藤花、杜鵑花及鬱金香等，年年皆吸引大批旅人前往朝聖，而國內則有馬祖藍眼淚季及澎湖花火節，預估今年春季旅展整體業績可挑戰翻倍成長。

日本旅遊人氣居高不下，據統計，2023年入境日本最多人次國家由台灣奪得亞軍、僅次於韓國，並貢獻當地7,786億日圓觀光消費額，位居各國榜首，且看準因企業投資設廠而聲名大噪的日本九州熊本縣，致使商務交通及旅遊需求攀升，台北-熊本航線機票供不應求，易飛網遂推出「九州4日/5日機票暖心專案」，內含九州佐賀來回機票，並贈送市價約3,000元的佐賀至熊本或福岡專車單程接駁，提供旅人最佳解決方案，每人10,500元起，較熊本機票便宜約7,000元，相當於省下近萬元交通費用，且僅需多花一小時車程便可抵達熊本車站，3月8日起即可出發，CP值滿分。

除機票暖心專案可走訪熊本外，易飛網另推薦「中華航空-九州輕鬆漫遊5日」，至熊本屋台村品嚐當地美食、散策藝術小鎮湯布院；「長榮航空-九州漫遊5日」乘皿倉山透明觀光纜車登頂賞夜景、遊夢幻溫泉湖泊美景金麟湖；「九州輕鬆半自助4日」登佐賀縣廳展望台眺望美麗市景、柳川浪漫遊船體驗，前述九州系列行程最低18,900元起，第二人最高優惠3,000元，易飛網精選最佳時間旅遊航班早去午回。

易飛網國外賞櫻最高CP值行程「韓國最美鎮海櫻花4日」，保證入住鎮海所在地昌原一晚，全日沉浸粉嫩花海，每人11,900元起，鎮海賞櫻系列行程第二人最高折5,000元；日本「九州春之饗宴5日」飽覽御船山樂園壯麗櫻花樹、嚐古法炊蒸百年鰻魚飯，再加碼贈送日本網卡；「浪漫春櫻東京迪士尼溫泉5日」與富士山同框春季限定美景粉櫻大石公園、暢遊東京迪士尼樂園；「北海道春櫻雙溫泉5日」安排入住溫泉旅館、登五棱郭塔眺望星形粉櫻；日本賞櫻行程每人29,900元起，第2人最高折4,000元，把握最後一波優惠前往日韓沐浴櫻花海中吧。

易飛網觀察，人氣持續居高不下的旅遊目的地還有越南，經典行程「簡單玩中越5日」一覽巴拿山全景、打卡法國城堡、夜遊會安古鎮；「富國島經典6日」暢玩珍珠奇幻樂園、體驗快艇跳島及浮潛；越南行程最低19,900元起，第二人現折3,000元，再加碼送網卡。泰國「泰便宜精彩曼芭6日」升等五星飯店、體驗All Star全明星號遊輪，每人16,900元起，第二人優惠3,000元。長線旅遊的部分，易飛網強打新行程「希臘愛琴海郵輪跳島10日」，全新郵輪跳島雙玩法、朝聖雅典衛城、米克諾斯、聖托里尼及克里特島，第二人享萬元折扣。