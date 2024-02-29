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虛坪改革兩方案出爐！ 林右昌：公設比可降至25%至30%

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
內政部長林右昌今（29）日公布虛坪改革方案。記者翁至威／攝影
內政部長林右昌今（29）日公布虛坪改革方案。記者翁至威／攝影

內政部林右昌今（29）日公布虛坪改革方案，主要兩大方針，包含停車空間登記制度改革、增訂管委會空間設計標準，計畫提出修法，林右昌預估上路後，可將公設比合理降到25%至30%左右，比現行方案可降低5至10個百分點。

林右昌表示，虛坪改革主要採取兩大策略，希望減少不必要公設及虛坪。

首先是改進現有停車空間，現行部分開發商將車道大部分以公設方式登記，由所有購屋人共同負擔，未購買車位者，須負擔車道公設，購買車位者還要再負擔車道公設。

林右昌表示，未來將停車空間重新定義為專有部分，停車空間有獨立權狀，未來沒買車位的人，不必負擔車道面積，這部分需要修正公寓大廈管理條例。

其次是改進容積計算議題，針對管委會空間增訂1%設計標準，並保障基本需求20平方公尺，訂定上限管理100平方公尺，不足20平方公尺可補足差額；差額轉入專有面積設計，總面積不變，增加實坪面積、減少虛坪面積，進而降低公設比。

內政部 林右昌

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