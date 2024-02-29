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泓德能源攜手士林電機 進軍日本太陽能市場

經濟日報／ 特派記者陳昱翔／東京29日電
泓德能源董事長謝源一指出，公司將揮軍日本市場，全面搶攻太陽能商機。攝影/陳昱翔
泓德能源董事長謝源一指出，公司將揮軍日本市場，全面搶攻太陽能商機。攝影/陳昱翔

太陽能股王泓德能源（6873）今日參加日本智慧能源周（Smart Energy Week），不僅展出「漁電共生解決方案」，更與士林電機策略合作，共同展出「光儲充解決方案」與相關產品，結合各自優勢搶攻日本能源事業版圖。

據悉，日本智慧能源周堪稱亞洲規模最大與影響力最大的再生能源展，2023年共有來自29國、1,520家參展廠商與逾6萬參觀者，今年預估規模已將不亞於去年。

泓德能源成立之前，董事長謝源一與總經理周仕昌赴日投資再生能源產業，數年內累積豐富經驗，奠定公司至今亮眼成績的基礎。董事長謝源一表示，日本政府宣布目標2030年要將溫室氣體減少 46%（相較於 2013 年水準），並在2050年達到淨零排放後，泓德能源即決定重返日本成立分公司，借助對日本再生能源市場的熟稔與成果優異的台灣模式，回頭搶占當地自由電力市場商機。

泓德能源目前已於日本開發和收購光電案場，並與當地售電業者洽談再生能源購電協議（Power Purchase Agreement，簡稱 PPA），同時也將投資大型儲能案場，參與包含電能現貨市場、需給調整市場以及容量市場的日本電力交易市場。而在台灣發展且運作成熟的「光儲充解決方案」亦是登日利器，透過 TITAN 品牌的軟硬整合服務進行跨國複製，可以實現電能套利與提高 RE 值。

當各國逐漸導入電力市場自由化，也發展出更多不同的商業模式。總經理周仕昌表示，在能源系統導入 AI 技術後，即開啟多元的運用模式，可滿足供需雙方的需求。泓德能源運用自身開發的「智慧綠電系統 TITAN」與自有儲能設備，發展虛擬電廠（Virtual Power Plant，簡稱 VPP），以聚合眾多小型、分散的發電與儲能設施，增強電力調度能力，可望成為電力市場營運的新模式，更是泓德能源跨足日本市場的優勢之一。

再生能源 日本

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