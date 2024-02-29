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選後房市買氣回籠 總價1500萬內為購屋族心頭好

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

信義房屋統計全台門市前2月房市交易狀況，選後房市買氣持續回籠，並且延續去年下半年以來年增的趨勢，今年前兩月的交易表現呈現雙位數增長，其中1月以總價1000~1500萬元的自用住宅交易表現最好，2月交易狀況表現與1月一致，總價1500萬元內的交易比例約一半，在新青安房貸的支持下，前兩月的首購買盤穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，選後買氣維持穩定，以往靠近農曆年節買氣會轉淡，觀察今年前2月的市場買氣，年節前維持穩定，年後呈現快速回籠，且延續去年下半年以來年增的穩定市況，緊接著就是329檔期的來臨，推估上半年房市仍維持量能年增的趨勢表現。

統計近三年前兩月交易表現，今年新竹、台中交易都是近3年最佳，其次則是高雄地區，若以交易總價來看，2月交易表現與1月相近，總價1000~1500萬元交易最多，新北、桃園、台中交易佔比都約3成，顯示首購當道跡象顯著，台北市則是總價3000~5000萬的換屋表現穩定，台南與高雄總價700~1000萬與1000~1500萬元的市場表現穩定。

曾敬德指出，房市因為2022下半年到2023上半年景氣欠佳，因此交易量的基期較低，預估去年下半年以來的連續年增表現，有機會延續到今年上半年，接下來就要觀察329檔期的銷售狀況

信義房屋 房市 買氣

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