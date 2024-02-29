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新北推杜鵑產業 萬金杜鵑美到國外斬獲5大國際獎

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
萬金杜鵑「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」開展，今年展區萬里兩座公園共有近2萬株杜鵑花海。圖／新北市農業局提供
萬金杜鵑「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」開展，今年展區萬里兩座公園共有近2萬株杜鵑花海。圖／新北市農業局提供

萬金杜鵑品牌營造榮獲2023年雪梨設計獎、紐約設計獎、紅點設計獎、德國設計獎及亞洲設計獎等五大世界國際品牌行銷獎，今由農業局長李玟於市政會議獻獎，新北市長侯友宜感謝萬金地區花農近半世紀的付出，肯定農業局讓萬金杜鵑躍上國際，使更多人看見杜鵑之美。

雪梨設計獎及紐約設計獎同為國際城市設計獎，紅點設計獎為全球四大指標的國際設計競賽大獎，德國設計獎則由德國政府設立設計委員會所舉辦，為設計界歷史悠久的重要賽事。

侯友宜表示，全台8成綠美化的杜鵑花苗都是來自萬里、金山，栽培已近半世紀，花農更已傳承至第三代，杜鵑種植面積30公頃，每年產量達600萬株，品質及產量冠全台第一。為打破杜鵑花行道樹工程苗刻版印象，市府推動萬金杜鵑品牌營造，透過花展、小旅行、彩繪塗鴉、杜鵑手帳本、年曆、特色商品開發等，凝聚在地花農意識，並廣納在地店家加入響應，跨界與各藝術家合作，一同推廣萬金杜鵑之美。

新北市農業局長李玟表示，目前萬金杜鵑正在萬里區瑪鋉溪畔的運動公園及觀光公園辦理花展，由13組藝術家團隊與花農們一同打造別具特色的杜鵑花藝作品，花展更延伸至萬里及金山的苗圃，邀請大家來萬里金山賞杜鵑。

萬金杜鵑品牌營造榮獲2023年五大世界國際品牌行銷獎，今市政會議農業局獻獎。記者李定宇／攝影
萬金杜鵑品牌營造榮獲2023年五大世界國際品牌行銷獎，今市政會議農業局獻獎。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜本月24日到萬里觀光公園及瑪鋉運動公園，欣賞萬金杜鵑花展。圖／新北市農業局提供
新北市長侯友宜本月24日到萬里觀光公園及瑪鋉運動公園，欣賞萬金杜鵑花展。圖／新北市農業局提供

紅點設計獎 萬里 農業

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