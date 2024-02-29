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房市前二月交易報佳績 專家憂心一件事...下半年恐風雲詭譎

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住商機構今（29）日發布2月旗下門市交易量，因農曆新年與工作天數較少，交易量較上月減少13.4%，加上去年農曆年在一月，交易量也比去年減少3成，不過若以今年前二月來看，總交易量年增30％，顯見扣除年節因素，今年還是優於去年。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，龍年股市表現強勢，連帶房地產因而受惠，今年農曆春節在2月，亦使得許多買方將購屋規劃提前，整體來說表現仍是不俗。

徐佳馨表示，就各區域表現來看，2月交易表現上，北市月減11.2%，年減31.3%，新北月減31.3%，年減37.1%，桃園月減21.8%，年減32.1%，臺中月增5.3%，年減17.6%，台南市月減12.4%，年減31.2%，高雄月減3.6%，年減29.8%。

不過1到2月總體交易量呈現全面翻揚，全台增加30%，新北量增20.1%，桃園增加29.3%，台中增加27.7%，台南增加29.8%，高雄增加37.5%，至於在產品主力上，北台灣2,000萬元以下，台中1,500萬元以下，南二都1,000萬元以下，兩房以上規格依舊是市場主力，值得注意的事情是，當成屋屋主態度堅決，許多買家順勢轉往預售市場。

徐佳馨指出，今年經濟表現雖然溫和成長，但在自用買方支撐下，預估成屋市場上半年應能延續去年下半年熱度，惟下半年因適逢全球大選年，政經變數增加，資金情況還需要再觀察，自然會對房地產市場多所影響。

房地產 春節

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