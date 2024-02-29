股市強勢房市跟著旺 前二月交易年增三成
住商機構統計旗下2月成交狀況，今年二月因農曆新年與工作天數較少，交易量較上月減少13.4%，加上去年農曆年在一月，交易量也比去年減少3成。不過綜觀一、二月總交易量增加30%，顯見扣除年節因素，今年還是優於去年。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，龍年股市表現強勢，連帶房地產因而受惠，今年農曆春節在二月，亦使得許多買方將購屋規劃提前，整體來說表現仍是不俗。
徐佳馨表示，就各區域表現來看，二月交易表現上，北市月減11%，年減31%，新北月減31%，年減37%，桃園月減21%，年減32%，台中月增5%，年減17%，台南市月減12%，年減31%，高雄月減3%，年減29%。
不過一到二月總體交易量呈現全面翻揚，全台增加30%，新北量增20%，桃園增加29%，台中增加27%，台南增加29%，高雄增加37%。
至於在產品主力上，北台灣2000萬以下，台中1500萬以下，南二都1000萬以下，兩房以上規格依舊是市場主力，值得注意的事情是，當成屋主態度堅決，許多買家順勢轉往預售市場。
徐佳馨指出，今年經濟表現雖然溫和成長，但在自用買方支撐下，預估成屋市場上半年應能延續去年下半年熱度，惟下半年因適逢全球大選年，政經變數增加，資金情況還需要再觀察，自然會對房地產市場多所影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言