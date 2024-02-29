快訊

LINE免費貼圖4款來了！「找我嗎」、「隨便啊」愛裝傻必下載 也有求愛語句

鍾明軒大陸行吐真心話「很喜歡這個地方」 陸網友：很認同

台鐵貨車注音符號藏奧秘 載到「這個貴客」還得打折

長榮酒店與 Edenred 宜睿智慧攜手 推出「長榮即享券」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮文苑酒店（嘉義）推出萌寵郊遊記住房專案，步行3分鐘即可抵達酒店對面的萌寵樂園，和現實版笑笑羊互動合照。長榮國際提供
長榮文苑酒店（嘉義）推出萌寵郊遊記住房專案，步行3分鐘即可抵達酒店對面的萌寵樂園，和現實版笑笑羊互動合照。長榮國際提供

長榮酒店與全球電子票券專家Edenred宜睿智慧合作，結合長榮酒店尊榮細緻的服務與Edenred宜睿智慧科技兼顧環保的便利，推出低碳的「長榮即享券」電子票券，方便消費者使用並提升旅行體驗，共同邁向綠色永續與數位便利匯流的新世代。

「長榮即享券」為企業職福單位發放節慶禮金及旅遊津貼的最佳選擇，消費者可同時在消費紅利及點數平台上兌換多樣且優質的商品及服務。長榮酒店表示，透過與Edenred宜睿智慧的合作，期許能為消費者帶來更多的驚喜與滿足，讓每位消費者不論在長榮酒店住宿或用餐，皆能共同響應與實踐綠色旅遊的永續倡議。

「長榮即享券」面額從1,000元至5,000元不等，可使用於長榮桂冠酒店（基隆／台北／台中）、長榮鳳凰酒店（礁溪）、長榮文苑酒店（嘉義）及台糖長榮酒店（台南）餐飲及住宿服務。持有「長榮即享券」的消費者可透過長榮酒店官網或電話預訂住宿，於入住時出示電子憑證即可抵用；亦可於長榮酒店自營餐廳享用美食饗宴。

長榮即享券提供消費者更便捷的數位體驗。長榮國際提供
長榮即享券提供消費者更便捷的數位體驗。長榮國際提供
持有長榮即享券，可至國內六家長榮酒店享受餐飲盛宴與舒適地住宿體驗。長榮國際提供
持有長榮即享券，可至國內六家長榮酒店享受餐飲盛宴與舒適地住宿體驗。長榮國際提供

台糖 消費 長榮

延伸閱讀

年後消費淡季 台中飯店「出招」推住房優惠搶客

又少一間！高CP值「千元有找」吃到飽2月底熄燈 持有餐券須知一次看

「這7字」中1字房型升等！台中長榮 春水堂珍奶免費喝

圓弱勢兒飯店圍爐夢想 台糖長榮酒店招待17個社福團體

相關新聞

父親捲入石木欽弊案...佳和第3代在最黑暗期接班 如何被特斯拉列直接供應商？

經歷前董座翁茂鍾官司案衝擊，近一甲子歷史的台灣紡織廠佳和，近年在車用市場大放異彩，更於去年成為特斯拉指定供應商。而領軍人物，正是第三代接班人翁偉翔。

旅行社 搶春假商機

國內旅行社業者雄獅（2731）、鳳凰、山富、旅天下及易飛網等搶攻4月春假出遊商機，除規劃專門包機行程外，更同步搶攻歌詩達...

連鎖效應／理性關店 做出正確決策

這兩天媒體都用非常聳動的標題報導亞尼克關閉了六家門市，殊不知亞尼克一共有24家門市，閉店門市占比25%。

經營密碼／鞏固顧客關係 保住利潤

現代企業崇尚會員制，透過訂閱制維持顧客關係。建立良好的顧客關係能夠提升顧客忠誠度和滿意度，同時可有效節省公司高達25%的...

ESG最前線／源頭管理 化被動為主動

每當產業有重大的工安事件發生，「法遵合規（compliance）」的議題就再次成為討論的焦點。即使是經驗豐富的經理人也不...

智慧經營／宜蘭綠舞董事長藍沛晴 多元布局 強打健康牌

宜蘭綠舞國際觀光飯店董事長藍沛晴說，飯店業經過疫情大海嘯無情襲擊，在最難熬的日子裡，都在思考飯店業要如何多角化經營；瞄準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。