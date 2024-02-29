長榮酒店與 Edenred 宜睿智慧攜手 推出「長榮即享券」
長榮酒店與全球電子票券專家Edenred宜睿智慧合作，結合長榮酒店尊榮細緻的服務與Edenred宜睿智慧科技兼顧環保的便利，推出低碳的「長榮即享券」電子票券，方便消費者使用並提升旅行體驗，共同邁向綠色永續與數位便利匯流的新世代。
「長榮即享券」為企業職福單位發放節慶禮金及旅遊津貼的最佳選擇，消費者可同時在消費紅利及點數平台上兌換多樣且優質的商品及服務。長榮酒店表示，透過與Edenred宜睿智慧的合作，期許能為消費者帶來更多的驚喜與滿足，讓每位消費者不論在長榮酒店住宿或用餐，皆能共同響應與實踐綠色旅遊的永續倡議。
「長榮即享券」面額從1,000元至5,000元不等，可使用於長榮桂冠酒店（基隆／台北／台中）、長榮鳳凰酒店（礁溪）、長榮文苑酒店（嘉義）及台糖長榮酒店（台南）餐飲及住宿服務。持有「長榮即享券」的消費者可透過長榮酒店官網或電話預訂住宿，於入住時出示電子憑證即可抵用；亦可於長榮酒店自營餐廳享用美食饗宴。
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