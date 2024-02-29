台股上攻房市也報喜 全台前2月交易量年增43%

永慶房產集團今（29）日發布2月門市交易量，全台月減28%、年減1%，主要是2月適逢農曆春節七天假期，房市交易天數減少，影響房市交易狀況，若以前二月來看，年增43%。

永慶房產集團研展中心統計，與去年2月同期相比，七都增減互見，台北與桃園均微增1%，新北量縮7%，新竹縣市年減8%，台中持平，台南與高雄分別成長6%與7%，表現相對亮眼。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年農曆春節假期都落在2月，而去年則落在1月，因此去年2月為完整的月份，以房市交易來看，工作日減少勢必會影響房市量能，2月交易量較去年同期減少實屬必然，但年減幅僅1%，幾乎是持平表現，顯示今年房市買氣相較去年有明顯轉好的跡象。

由於每年的農曆春節假期通常落在1月或2月，工作日的減少會影響房市交易量，若將1、2月合併觀察，排除春節因素影響，較能符合實際房市狀況。

統計1-2月全台交易量較去年同期大增43%，其中桃園與高雄均年增逾五成表現最佳，桃園年增54%，高雄成長55%，台北成長35%，新北年增39%，新竹縣市與台南均量增40%，台中成長46%。

整體而言，今年前二月房市表現優於去年同期，交易熱度明顯升溫，龍年開春房市有好氣象，預估今年第1季房市較去年同期量增二成以上機會不小。

陳金萍說明，觀察年後看屋量與1月相當，顯示民眾仍積極看屋、尋屋，購屋意願仍高，加上新青安優惠貸款的促動下，首購族群轉趨積極，而買賣雙商價格認知差距逐漸縮小，有利成交。

此外，在通膨難降的狀況下，高資產族群也開始尋找適合的抗通膨標的，近期發現換屋、高資產族群進場購屋意願增加，帶動中高總價產品交易回溫，具備地段、產品稀有性等優勢的物件最受青睞。

展望今年上半年，陳金萍指出，IMF上調2024年全球經濟成長率達3.1%，全球經濟持續展現韌性，而台灣經濟表現也有望持續復甦，近期台股持續上攻逼近萬九大關，民眾消費、購屋信心也逐步回升，加上新青安優惠貸款助攻，促動首購族加快購屋腳步，換屋、長期置產族群也陸續進場，延續年前房市買氣，近期政經局勢、政策面都相對穩定的狀況下，預期今年上半年房市表現還有成長的空間。