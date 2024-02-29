台北大學特定區計畫第二次通盤檢討 變更車站用地為公園用地

新北市台北大學社區特定區橫跨三峽及樹林區的部分區域，總面積約185.53公頃，為提升在地居民生活機能，本次辦理「變更台北大學大學社區特定區計畫(第二次通盤檢討)」，除了增加公園用地外，也因應地方發展需要，活化公設用地使用機能，加入托老、托幼之功能，全案經兩級都市計畫委員會審議通過，自2月29日起發布實施。

本次特定區計畫檢討重點，除配合現行法規辦理主細計拆離，亦同步辦理計畫書圖重製及數位化，以提高後續都市計畫檢討之精確性；另外為符合管用合一原則，龍埔國中所在地配合北大高中招生，將學校用地變更為文高用地，其他區域內已開闢為道路部分，也配合現況調整為道路用地。

本次檢討考量居民所需也將計畫區內經交通局評估已無使用需求之大義路、學成路口車站用地，於本次檢討變更為0.5公頃的公園供社區居民遊憩使用，後續公園開闢部分將持續配合在地需求，由主管機關評估辦理；此外停車場用地(停二)部分則配合在地托老、托幼需求，調整其土地使用規定，並刻由經發局辦理招商作業，未來將朝向滿足當地社區居民所需之複合式設施開發。後續市府也將持續完善北大特定區的公共服務機能，以提升居民生活品質。