聯邦快遞於新加坡設立新地區總部 提升物流能力與人才培育

聯邦快遞啟用位於新加坡的新地區總部，該總部團隊將為其在亞太、中東和非洲地區的營運提供支援。 這項策略性舉措代表一個新的開始，便於管理全球一些成長最快的市場，加快公司發展，協助客戶塑造未來的發展目標。

聯邦快遞亞太、中東和非洲地區總裁裴佳華（Kawal Preet）表示，為以更快的速度與更高的靈活性連結我們廣大地區業務，我們跨出了戰略性的一步。新加坡為一個天然地理位置優越的口岸，可協助我們利用該地區（尤其是東南亞市場）的快速發展帶來龐大機會。隨著企業提升其供應鏈韌性的渴望，此舉也突顯我們對提升該地區物流基礎設施建設的承諾。

聯邦快遞將持續積極與當地政府合作，提高物流運輸能力，直接投資整個地區的物流網絡，並分享行業專業知識和技術，提升物流運營標準。

新加坡外交部長維文表示，我們歡迎全新的聯邦快遞亞太、中東和非洲地區總部落戶新加坡。此一舉措是對新加坡作為全球首屈一指的貿易、物流與連結樞紐展現信任之舉，也幫助新加坡在提升全球供應鏈韌性方面發揮關鍵作用。

在新加坡40年來經濟快速發展的基礎上，聯邦快遞新地區總部的啟用將為新加坡的員工提供更多走向國際的工作機會，促進新加坡員工在全球市場的專業發展。

新加坡已是聯邦快遞南太平洋轉運中心的所在地，該轉運中心是聯邦快遞東南亞地區的業務重要樞紐，同時也是為醫療保健行業提供專業冷鏈解決方案的「聯邦快遞生命科學中心」所在地。 聯邦快遞還在新加坡設立「數據分析卓越中心」，應用先進的數位技術開發新解決方案，使供應鏈更加智慧化。

新加坡也是亞太安全營運中心的所在地。 亞太安全營運中心全天候運營，利用最先進的技術監控重要事件，保護聯邦快遞在亞太地區的資產與客戶的財產安全。

新地區總部位於盛年大廈（Centennial Tower），佔地2,694平方公尺，並將永續發展置於重點。 辦公室採用綠色認證的裝修產品，約80% 的新材料符合當地認證標準。 此外還採用節能電氣裝置和自動照明控制系統，以減少電力消耗。