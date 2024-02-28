櫻花林下的露營秘境！蟬說霧繞、霧語打造粉色深度旅遊

今年春季，隨著櫻花綻放的季節來臨，以體驗式露營旅遊聞名國內外的蟬說生活集團，旗下位於海拔1,000至1,300公尺的《蟬說：霧繞WooRao》與《蟬說：霧語WooYuu》豪華露營區，即日起推出櫻花季活動，為旅人打造一場浪漫的春日體驗。

目前，營區內的富士櫻與八重櫻盛開，富士櫻花色呈現夢幻感的粉紅色，八重櫻則接近桃紅色。入住櫻花樹下的優美帳篷，近距離欣賞不同櫻花共舞的璀璨景緻，粉色的櫻花映在藍色天空的畫布上，美不勝收！

蟬說生活在櫻花季期間，特別設計不同的深度體驗，讓旅人好好享受泰雅風情，包括邀請在地的「白蘭舞蹈班」晚間於豐收地演出，旅客可以和穿著族服的舞者們，一同在粉色的飛櫻伴隨之下翩翩起舞。

同時也可以加購夜間的「泰雅族獵徑尋根」活動，跟著泰雅族獵人一起探索夜間打獵文化，並在篝火旁品味小米酒，聽著獵人訴說部落的故事，感受原始的樸實和淳樸。

「讓世界看到台灣的美好，帶走專屬於你的在地感動！」蟬說生活執行長馬驊說，這是《蟬說》的經營理念，致力於發展在地創生，希望透過與在地合作，共同創造具有意義的深度旅遊體驗與發展偏鄉文化，甚至帶動青年返鄉。

馬驊是烏拉圭僑生，就讀淡江大學經濟系二年級時就到夜市擺攤。大四快畢業前，他白天到青年旅館打工做房務、站櫃台，晚上還兼職用西班牙語、英語，打電話到中南美國家陌生開發，把台灣的監視器設備賣出去。

有了青年旅館的經驗，他獲得家人資助，和同學一起湊了90萬元在萬華剝皮寮創業，開設第一家青年旅館；後來也趕在陸客來台前，在重慶北路捷運站前開了另一家青年旅館，藉此累積資本，並幸運地躲過疫情造成的旅遊業災情。

馬驊發現，台灣有很多偏鄉景點和文化值得開發，四年前他先在南投的和社、鳳凰自然教育園區開設小木屋住宿。接著陸續在台中太平、高美溼地和新竹五峰的白蘭部落，以豪華露營方式開發偏鄉深度旅旅，疫情期間人們喜歡到戶外旅遊，四年裡創下每年上億元營業額。

目前，蟬說生活旗下擁有新竹五峰的《蟬說：霧繞》、《蟬說：霧語》、台中太平酒桶山《蟬說：山中靜靜》、高美濕地《蟬說：夕陽漫漫》，以及位於南投溪頭教育園區、28日開幕營運的《蟬說生態露營區》。

「體驗是重點，露營則是其次！」馬驊說，蟬說希望藉由露營，來體驗在地的文化與風土民情，以《蟬說：山中靜靜》為例，在春天會跟在地農民合作，舉辦枇杷染、枇杷果醬製作等。

《蟬說：夕陽漫漫》在春天有「戀戀高莓」草莓露營季，包括帶旅客吃草莓冰、採草莓；夏天則有生態藝術季，有高美濕地生態導覽，看螃蟹、賞夕陽，以及協助螃蟹媽媽過馬路產卵等活動。

位於海拔1,000至1,300公尺的《蟬說：霧繞WooRao》及《蟬說：霧語WooYuu》豪華露營區，則以神秘的泰雅部落風情和壯麗的自然風光聞名。此次與新竹縣五峰鄉的白蘭部落，攜手打造春季限定的櫻花季露營。

馬驊說，營地隱身在雲霧之中，除了有絕佳的高山美景，他們也把泰雅族的狩獵文化、農產品、創意料理都融入在住宿體驗中。有別於一般自我搭營的露營方式，旅遊者省去麻煩，受到許多人喜愛。

「WooRao」在泰雅族語代表「肥沃的土地」，位於新竹縣五峰鄉的白蘭部落，一個受到祖靈之眼守護的土地隱身在雲霧中，結合泰雅族文化與現代豪華露營，在一泊二食的住宿體驗中透過五感充分感受到到當地人文、風情的獨特。

位於海拔1,300公尺之上的《蟬說：霧語》，在2023年初正式開幕，因地形優勢非常容易看到壯闊的雲海景象，不同於霧繞的泰雅族風格，霧語結合在地營主的高山農村生活，園區內有許多親手種植的農作物，

營主會非常熱情的跟旅人分享他所種植的各種玫瑰，以及各式香草、蔬果，同時除了豪華帳棚之外也提供民宿包棟，非常適合家族、多人數的親朋好友包棟遊玩。

在園區內有一整片專屬的櫻花林，每到2月中後粉色的花蕊迫不及待的與各位旅人相見，賞櫻再也不用人擠人。晚間享用在地新鮮食材的熱騰騰半自助式火鍋，飯後還有來自白蘭部落耆老精心準備的小米甜點。

馬驊指出，國際間有個旅遊新趨勢，在都市稍作停留後即走入偏鄉，以了解真正的當地文化。台灣的偏鄉有許多豐富的人文與大自然尚未被大家認識，他和工作夥伴們就是抱持著「要把台灣原始的美介紹給大家」的想法，持續在這條路上耕耘。