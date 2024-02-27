日本也能用！超市龍頭全聯併購大潤發 全支付今年跨出海外

超市龍頭全聯併購大潤發後，去年合併營收首度突破2000億元，董事長林敏雄表示，預計2024年全聯店數規模將超越1200店，目標超市業績1800億，包含大潤發預計達2100億。

林敏雄表示，除了實體門市外，全聯自2021年初跨入生鮮電商，在綿密的門市網絡基礎下推出「全聯小時達」，以線下生鮮供應鏈，結合門市據點物流，加上近年持續增加豐富的商品項目，同時與Uber Eats、foodpanda兩大外送平台合作提高配送速度，最重要的是線上、線下均一價，用最有優勢的價格，搶進線上生鮮銷售市場。

林敏雄表示，目前「全聯小時達」在全台已超過739家實體門市導入，再加上Uber Eats、foodpanda兩大外送平台的服務，若以每家服務門市半徑3至5公里計算，可涵蓋全台將近100%外送區域，就連離島金門、澎湖也同樣提供外送服務。2023年全聯小時達營收成長超過2成，今年目標持續挑戰雙位數成長。

林敏雄表示，2019年推出PX Pay，身為會員卡和支付工具兩種角色，成為消費者在全聯支付的首選，行動支付使用情境與實體通路消費緊密結合，使得會員數高速成長，帶來了穩定的線上通路流量，目前APP每日上線流量約為70萬，為全聯電商發展注入了強勁動力。

林敏雄指出，目前PX Pay會員數高達980萬人，全聯非現金支付在2023年12月的佔比達近6成，而行動支付佔比則有逾3成，期望2024年能突破4成，此外，今年PX Pay計畫進行功能增強，包括新增發票載具記帳服務、遊樂場改版等等，以提升會員對APP的黏著度，進而增加APP的日活躍使用人次，並優化APP流量，打造線上流量金雞母，以達到更有效的會員經營與電商發展目標。

近年電商蓬勃發展，越來越多的消費者轉向線上購物，林敏雄也說，2023年近百萬人使用全聯小時達、分批取服務，較前一年成長超過3成，預計2024年可再增加至少1成，其中，全聯小時達2023年業績達52億元，年成長率超過兩成，其中小時達的生鮮業績約佔3成，佔實體門市業績約5%，預估今年可達58億元。