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長榮所屬全球最大海洋聯盟 延長合作五年

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運。 圖／聯合報系資料照片
長榮海運。 圖／聯合報系資料照片

2M聯盟已宣布2025年要解散，長榮海運（2603）所屬的Ocean Alliance(海洋聯盟)未來將成為全球最大的海運聯盟，市場一直在揣測其未來動向，今天海洋聯盟成員一起宣布，聯盟合作期限延長五年至2032年3月31日，屆時得視狀況再延長五年至2037年。

海洋聯盟是四大航運聯盟中到目前為止沒有成員異動，結盟的四大航商法國達飛海運（CMA CGM）、中國遠洋海運集團及、長榮海運及OOCL（東方海外），今天四大航商同步證實，夥伴已簽署相關文件，將聯盟合作期限延長五年至2032年3月31日，屆時得視狀況再延長五年至2037年。

海洋聯盟成立於2017年4月，在符合法規的原則下致力於打造綿密的航運網路。透過這次合作期限的展延，聯盟成員將在既有基礎上持續為客戶提供穩定優質的運送服務。

原本全球共有三大海運聯盟，2M聯盟是全球最大的聯盟，長榮所屬的OCEAN(海洋聯盟)是全球第二大海運聯盟，陽明（2609）所屬的THE聯盟第三大；三大聯盟成員各有專長、航線互補性更強，聯盟對於海運業者來說，可以直接降低資本支出，各家業者不用每條線配置大量船舶，又能提供客戶綿密的航線服務。

2M即將在2025年分手，今年屬於THE聯盟的德國赫伯羅德(Hapag-Lloyd) 已經宣布將於2025年1月31日退出「THE Alliance」海運聯盟，赫伯羅特(Hapag-Lloyd) 將攜手馬士基進行營運合作，該合作將於2025年2月開始，目標是提供一個靈活、互連的海洋網絡，已經開始牽動新一輪海運聯盟大洗牌。

大聯盟 航線 長榮海運

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