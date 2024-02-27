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中國大陸品牌大型繪圖機銷售回溫！研調：總額大增17%

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
研調：中國大陸品牌大型繪圖機銷售額大增17%。IDC／提供
研調：中國大陸品牌大型繪圖機銷售額大增17%。IDC／提供

根據研調機構IDC今（27）日公佈最新「全球工業列印市場季度追蹤報告」中顯示，2023 年全球大型繪圖機銷售金額較去年同期微升0.2%。 受經濟衰退影響，國際品牌銷售較去年同期下滑5.2%。在疫情消退背景下，中國大陸品牌大型繪圖機銷售額反而逆勢上升，較去年同期成長17.0%，佔全球市佔率的28.3%。

2023年，雖然中國大陸本土市場需求低迷，但中國大陸品牌將業務重心轉移至海外，掀起一陣 「出海熱潮」。 受惠於價格優勢，中國大陸品牌在西歐、中歐及東歐、南美、亞太（不含中國大陸和日本）地區受到用戶的青睞，銷售額較去年同期漲幅分別達到35.5%、29.7%、20.1%、及12.0%。在亞洲市場，中國大陸品牌在印度、印尼、馬來西亞的銷售金額均較去年同期上升逾30%，市佔率較2022年上升近5個百分點。

在所有墨水類型中，中國大陸品牌的UV噴繪機種在 2023年全球市佔率達19.1%，超越水性墨水，成為僅次於弱溶劑的第二大墨水類型。 由於UV印刷兼具耐用性和靈活性，使得其能夠在各種介質和承印物上進行印刷，這為應用領域創造了更多可能性。 目前，金谷田、東川等業界領先的中國大陸UV大型噴繪機品牌，憑藉其創新能力，仍持續擴大UV印刷的應用範圍。 IDC認為，中國大陸品牌在UV印刷市場還具有進一步的成長潛力。

在全球市場中，中國大陸品牌的主要用戶仍然是廣告業中的大圖輸出服務提供商，但值得注意的是，購買群體正逐漸滲透到其他應用場景，如成衣印刷、相片輸出、打樣等，儘管這些場景的出貨量相對較低，全年市場價值約2,400萬美元，但其需求也呈現上升態勢。

IDC 亞太區資深分析師王汝晴表示，在國際貿易需求疲軟的當下，中國大陸企業憑藉穩定的品質和成熟的解決方案，不斷提升其在全球市場的競爭力，許多品牌的技術和服務已接近國際水平 ，而在某些領域，如PET轉印技術(俗稱抖粉機)，甚至領先世界水準。隨著中國大陸企業對於全球化商業佈局的重視，中國大陸品牌在影像列印領域將繼續在世界範圍內擴大市佔。

IDC 馬來西亞

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