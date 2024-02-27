格斯科技主打的鈦酸鋰（LTO）電池芯前進日本

格斯科技*（6940）宣布將參與「日本國際二次電池展（BATTERY JAPAN 2024）」，並於會中展出橫跨車用電池芯／電池組、軍用電池組、儲能電池模組等多元產品組合。

日本國際二次電池展創辦於2010年，是世界電池產業三大展會之一，每年都吸引大批電池製造商、電動車廠商、及電子業者參加。今年格斯科技遠赴日本參展，除充分展現台灣電芯技術研發的硬實力，更希望藉此擴大其在日本的市場份額，帶領台灣電池產業成功打進國際供應鏈。

格斯科技主打的鈦酸鋰（LTO）電池芯，可作為儲能系統建置的一匹黑馬，其電芯特性相對高鎳三元（NMC）電芯與磷酸鋰鐵（LFP）來說安全許多，即便在多次的充放電下，電芯本身的溫度也不會超過四十度，並且可以在高倍率的條件下，有優良的充放電表現，可以實現快充的需求，另外，其循環壽命可以達到充放電12,000次以上仍有90%的電容量。