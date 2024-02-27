內政部要台中市暫緩標售13、14期抵費地 中市府回應了

台中市府將於3月7日標售第13期、14期市地重劃區抵費地，內政部今(27)日指出，為避免房價飛漲，地政司已行文請台中市府暫緩前述土地標售，優先考慮增加社宅用地。台中市地政局長吳存金回應表示，市府均依全國法定程序辦理公開標售，標售後主要償還市府向銀行的借款，「目前沒有理由停辦標售」。

內政部今天發布新聞稿表示，台中市從2019年到2023年底已標售超過37.6萬坪公有地，總金額達1,691億元，為避免房價飛漲，內政部地政司已行文請台中市府暫緩前述土地標售，優先考慮增加社宅用地。

台中市府日前宣布，將在3月7日舉辦第13期大慶市地重劃區及第14期美和庄市地重劃區抵費地標售，地政局公布資料共標售123筆土地，總底價金額超過204.6億元，這不但是市長盧秀燕任內最大規模的標售案，總金額也創下近年紀錄。

針對內政部認為此次土地標價達204億元，可能帶動房價上漲，呼籲中暫緩標售。吳存金首先感謝內政部對13、14期公開標售的關心，她強調，這次標售土地完全避開社會住宅用地，沒有部長所說「有社會住宅用地」的情事，這點必須說明與澄清。

其次，市府辦理公開標售土地都是依法定程序辦理，大家都知道借錢要還本，以符合財政紀律健全，13、14期公共設施完竣後，市府均依全國法定程序辦理公開標售，標售後償還台中市政府地政局向銀行的借款。

吳存金表示，如果在標售過程中有盈餘的話，「大家請放心，這是市民資產，一定會挹注市庫做公共建設」。至於少數人堅持賤賣土地，市府不可能滿足少數建商利益，這些地價都經過地價評議委員會和重劃委員會等地方公正人士、學者專家、估價師評定，均依法定程序，因此不可能滿足少數人利益，政府一定要堅持守護市民權益。

談到為何在這個時間點要做土地標售?吳存金說，這部分都是按照預定計畫，有關13期大慶市地重劃及第14期美和庄市地重劃，民國98、99年就已公告了，現已經歷13年，地方議會也一直希望市府能夠公開標售。

吳存金表示，她從事公務生涯42年以來都沒有遇過此情形，不過很感謝部長的提醒關心，部長的提醒就是讓市府再檢視，都沒有部長疑慮的部分。

至於台中市社宅進度，都發局長李正偉表示，有關台中社宅的部分，目前已完工跟施工中超過6,000戶，在中央所訂的目標，台中市須達到1萬4,000戶，若以平均分擔計，中央7,000戶、地方7,000戶。

李正偉說，在市長盧秀燕的規劃下，台中社宅包括完工、施工中及未來將興建的戶數將達到1萬戶，也就是說，不僅可達中央所訂定的全市目標1萬4,000戶，且目前市府興辦進度更已超前。