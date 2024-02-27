生醫園區第三生技大樓以「生物有機性」概念設計興建 供共享創意平台

囊括三項建築獎項肯定的竹科生醫園區第三生技大樓，已完工並取得使用執照。潘冀聯合建築師張曉鳴表示，生醫園區第三生技大樓整體設計以「生物有機性」為概念，將建築比擬為生物體，融入整體環境並與景觀綠帶串連，提供共享創意平台，兼顧生技研究與產業生產。

有鑑於竹北生醫園區，是一片被環山、農田、綠地環繞的土地，遼闊的地景、低矮的建築群，形成優美的研究育成環境。

張曉鳴指出，生醫園區第三生技大樓基地與台灣高鐵新竹車站分別位於園區中軸綠地的兩端，視野景色俱佳，樓高 11 層（66米）的生醫育成研發大樓，有望成為園區內具地標性建築，因此整體設計以生物有機性為概念，探討當建築比擬為生物體時能展現出何樣啟發思維，兼顧生技研究與產業塑造，呈現永續綠能、科技意象及人文理念，創造全新形態的生技大樓，展現生物醫學科技發展的新頁章，見證台灣生物醫學科技的發展軌跡。

建築配置企圖將量體集中設置，以留出最大的開放空間及綠地，與中央綠帶串連，讓生醫園區自然景觀產生加乘效果；外觀設計則考慮風場、日照、熱能等因素，將量體錯置堆疊並透過參數化分析模擬，將仿如細胞遊走的生物概念，轉譯為律動的模矩化外牆開窗方式，呈現出全人意識的有機建築。