生醫園區第三生技大樓以「生物有機性」概念設計興建 供共享創意平台
囊括三項建築獎項肯定的竹科生醫園區第三生技大樓，已完工並取得使用執照。潘冀聯合建築師張曉鳴表示，生醫園區第三生技大樓整體設計以「生物有機性」為概念，將建築比擬為生物體，融入整體環境並與景觀綠帶串連，提供共享創意平台，兼顧生技研究與產業生產。
有鑑於竹北生醫園區，是一片被環山、農田、綠地環繞的土地，遼闊的地景、低矮的建築群，形成優美的研究育成環境。
張曉鳴指出，生醫園區第三生技大樓基地與台灣高鐵新竹車站分別位於園區中軸綠地的兩端，視野景色俱佳，樓高 11 層（66米）的生醫育成研發大樓，有望成為園區內具地標性建築，因此整體設計以生物有機性為概念，探討當建築比擬為生物體時能展現出何樣啟發思維，兼顧生技研究與產業塑造，呈現永續綠能、科技意象及人文理念，創造全新形態的生技大樓，展現生物醫學科技發展的新頁章，見證台灣生物醫學科技的發展軌跡。
建築配置企圖將量體集中設置，以留出最大的開放空間及綠地，與中央綠帶串連，讓生醫園區自然景觀產生加乘效果；外觀設計則考慮風場、日照、熱能等因素，將量體錯置堆疊並透過參數化分析模擬，將仿如細胞遊走的生物概念，轉譯為律動的模矩化外牆開窗方式，呈現出全人意識的有機建築。
建築內部使用空間，以交流共享為主要概念。標準層採用三種不同大小的育成單元，有機且富彈性的配置方式，加上人與物分流的動線系統與高效的機電空調系統，提供多種排列組合，滿足不同規模之承租者，亦可讓每一育成單元，各自擁有獨立完善自主的使用空間。此外，類似三合院的配置方式，圍塑出多樣型態之中央交流共享空間：包括1樓挑高5層之迎賓大廳、會議室及多功能使用場所；2樓置入空中花園，以多樣化的植栽設計，與中央綠帶相呼應，打造多層次綠化的休憩空間；6樓至11樓，每2層樓設置一處明亮的挑空空間，除提供舒適的環境，供各個育成單元舉辦研討或展覽等交流活動，並有助於彼此間良性相互合作及研發資源共享，望藉此嶄新的生醫建築，協助推動台灣生物醫學產業發展。
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