兩岸關係緊張…2023年大陸人來台購屋僅16件 寫史上新低

根據內政部最新統計，2023年大陸人士來台購置不動產件數僅16件，權利價值僅2.3億元，寫下2012年起分年統計以來的新低，總計從2002年修正台灣地區與大陸地區人民關係條例第69條迄今，許可陸資取得不動產共715件，權利價值計155.4億元。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，大陸人士若申請購置不動產因限制重重，縱然有意購屋者多數採取其他方式購置，會比實質數量少，近年因兩岸關係緊張，加上中國內部狀況不明，購置不動產數量明顯下跌，短期內很難見到大陸買家轉進台灣購置不動產。

在分區表現上，內政部僅提供2002年起統計總量分佈，宜蘭縣11件、基隆市15件、臺北市53件、新北市174件、桃園市71件、新竹市6件、新竹縣12件、臺中市128件、彰化縣7件、南投縣6件、臺南市15件、高雄市149件、臺東縣2件、苗栗縣41件、雲林縣2件、金門縣10件、屏東縣2件、嘉義縣4件、花蓮縣6件、嘉義市1件。其中新北、台中與高雄均突破百件，首善之區台北市僅有53件，還低於桃園71件，推估除北市房價較高影響意願外，或許「和由內政部會同相關機關審核許可後，據以辦理登記」之規定，北市恐有較多限制有關。

大陸人士來台購置不動產統計。資料來源/住商機構

綜觀未來，徐佳馨表示，大陸人士來台購置不動產除有民眾所熟知的三年內不得移轉、在台停留不超過四個月、貸款不超過五成的「三四五」限制，還有種類、目的、用途限制外，在2015年還有長期總量管制包括「土地1300公頃，建物2萬戶、每年許可大陸地區人民申請取得不動產數額：土地13公頃，建物400戶，年度數額有剩餘者，不再留用。.集中度數額管制：大陸地區人民取得同棟或同一社區之建物，以總戶數10%為上限；總戶數未達10戶者，得取得1戶。」等相關規定，可說是困難重重，在此局勢下，恐怕大陸人士購置不動產風潮短期內也不會增加，或許是當年預期陸資來台掃樓者所始料未及的。