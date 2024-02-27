首購族買房愈來愈難 房價千萬內行政區5年少18個

首購買房預算常鎖定在千萬內，不過近年來選擇愈來愈少，根據《591實價登錄》統計，七都各行政區2019年與2023年房屋成交總價中位數變化，全台一共有18個行政區房價衝上千萬元大關，包括泰山、樹林、汐止、三峽、五股、八德、桃園、蘆竹、龜山、寶山、新埔、北屯、烏日、東區、西屯、安南、鼓山、仁武。

近五年總價千萬元房屋，以新北市減少5個行政區最多，讓雙北購屋族只能望屋興嘆，反觀高雄仍有超過25個行政區總價在千萬以內，七都最多。

591房屋交易網分析，七都中唯獨北市房價皆維持千萬元以上，千萬元內的行政區又以新北市減少最多，上榜的區域分別為泰山、樹林、汐止、三峽、五股，房價則在1098~1250萬元間，這些行政區近年在軌道議題加持下，總價突破千萬水準，像是五股、泰山的五泰輕軌、三峽捷運三鶯線、樹林捷運樹林線、汐止捷運汐東線等建設題材，替區域房市帶來大利多，導致當地房價飛漲。

接著桃園經過五年則有4個行政區房價晉升千萬元以上，包括八德、桃園、蘆竹、龜山，總價分別在1020~1116萬元間，上述四區緊鄰新北，除了接收雙北外溢買盤外，區域內重劃區大量推案，帶動房價高漲，像是八德八擴重劃區、龜山A7重劃區、蘆竹A10山鼻重劃區，以及桃園小檜溪、經國、中路等多個重劃區交易密集，房價在五年間皆已脫離小資購屋選擇。

近年房價瘋漲的新竹，除了竹北與東區房價原先就超越千萬門檻，2023年連同寶山鄉與新埔鎮也加入千萬俱樂部，總價分別為1174、1120萬元，寶山緊鄰東區，該區在造鎮案「宏道新竹帝寶」推波助瀾下，連帶中古屋也攀上4字頭，區域行情水漲船高，而新埔則鄰近竹北，吸引竹科外溢買盤，交易集中在田新重劃區及新埔市區。

再來台中五年內也有4個行政區躍上千萬門檻，分別為北屯、烏日、東區、西屯，房價在1028~1128萬元間，房屋單價也皆由2字頭突破3字頭，台中近年受惠台商回流，整體房價上揚，加上首條捷運通車後，帶動沿線的北屯、西屯、烏日房價上漲，而東區則在三井LaLaport開幕後，替區域房市注入活水。

南二都目前僅有三個行政區突破千萬元，分別為台南安南、高雄鼓山與仁武，2023年房價在1015~1255萬元間，安南受惠北外環道路完工後將縮短與南科距離，吸引不少南科新貴購屋，加上「商60」副都心議題帶動，成為台南第一個房價站上千萬水準的行政區。

高雄則有鼓山與仁武，前者地段精華，包括豪宅林立的美術館特區與農16特區，成為高雄房價領頭羊，而後者因房價較鄰近的左營、三民低，磁吸周圍外溢人口，以及工業區就業人口支撐，在大量人口紅利下，揮別小資區域。