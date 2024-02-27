聖揚機構X健康領域 跨界創意與民歡度健康元宵

民眾對元宵節既定印象，大多為張燈結綵、賞燈會、提燈籠；台中不二價口碑建商聖揚機構與一站式精品診所健康領域，跨域結合社區活動，打破以往元宵慶祝模式，改以減脂運動、滾動元宵湯圓、推廣原型食物，賦予多元健康意象，開春就讓住戶生龍活虎，健康好運龍總來。

聖揚機構秉持「簡單、健康、好生活」理念，過往舉辦「夏日健身計畫」，邀請健身教練規劃團課；「食踐計畫」則由營養師帶領住戶了解自身的代謝型態，並從2019年起擴大舉辦運動按摩、排毒等健康課程，規劃住戶們需要的活動。

這次與預防醫學領域的姜封豪醫師、羅文佑副院長合作，舉辦健康創意元宵活動，幽默風趣將看電視都能做的運動分享給大家。像在滾元宵環節中，以海藻糖代替蔗糖，降低糖份的攝取。

住戶多表示，第一次參與滾元宵，覺得新奇，也才知道元宵湯圓和冬至不同，是「滾」出來的。活動尾聲舉辦猜燈謎，並享用健康餐和湯圓，元宵湯底採用木耳和龜鹿二仙膠，降低卡路里之外，讓吃元宵也吃得很健康。

聖揚機構經理陳永翔表示，提煉生活的健康美好，是聖揚機構的核心宗旨。透過2024開春第一檔元宵活動，傳達重視全人健康的理念，結合飲食、運動、醫療，幫助住戶更輕鬆地將健康融入日常。

健康領域姜封豪醫師認為：「健康領域主打功能多元的複合中心，打破藥局與診所印象，希望藉由這裡的運動器材和飲食體驗，打造民眾的健美體態。」

翻轉對藥局與診所成見，也翻轉社區活動一定要辦在社區的既定印象，讓元宵不只是元宵，健康生活有無限可能的存在。聖揚機構透過創意佳節活動，讓住戶們樂享健康，推廣「簡單、健康、好生活」與民同樂。