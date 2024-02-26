價格戰又來了 光陽推Many全車系送千萬獎學金

搶攻年輕族群，機車大廠光陽再出招，瞄準開學商機，針對全台百萬位大學生族群祭出「Many」全車系送「千萬獎學金」，減輕學生負擔，而光陽此波優惠，也被認為是新一波價格戰的開始。

光陽表示，長年熱銷超過60萬台的Many一直以來都深受年輕族群所喜愛，而即日起，只要憑學生證購入Many Moto、Many LED 125、iMany、Many 110等車款，就送上2000元購車獎學金，總額1000萬元的獎學金送完為止，分期購車再享限時升級「千萬菁英駕御」保障。

光陽也說，除了千萬獎學金，現在購車還享有3000元購車金或24期零利率，指定車款再贈最多6000元時尚購物金。

2022年光陽丟掉蟬聯22年的機車龍頭寶座，去年進行一連串的調整，並在去年8月推出GP125史上最殺優惠低價39800元入手方案，拿下超過6.5萬張訂單，也掀起一場激烈的價格戰，但最終全年26.7萬台的銷售量，仍不敵三陽的33.4萬台，今年1月銷售冠軍也仍是三陽。

光陽目標在今年要拿下油車與電車的雙料冠軍，此次Many全車系送千萬獎學金，市場也分析，在年初就祭出價格戰的招數，顯得來勢洶洶，預期後續還會有更優惠的促銷，今年市場將會十分熱鬧。