蕭美琴視察嘉義亞創中心 雷虎：無人機已做好量產準備

副總統當選人蕭美琴26日視察嘉義AI亞洲無人機創新研發中心，雷虎科技（8033）董事長陳冠如表示，國防部軍用商規無人機標案今年6、7月進行開標，雷虎科技預計可配合標案要求最快在今年下半年量產出貨。

國防部軍用商規六款無人機標案於去年12月公告，整體標案金額初估近70億元，今年1月雷虎科技已經宣示，全力爭取上述無人機全部標案。

陳冠如今天更進一步向蕭美琴展示所有的實體無人機，他強調：「雷虎科技已經做好量產準備，計畫在5月20日之前向國防部提交相關申請。」

去年10月，雷虎科技獲邀參加美國華盛頓的AUSA陸軍展，時任駐美代表的蕭美琴，首次到場檢閱雷虎科技研發的軍民通用大型長程無人直升機T-400。

蕭美琴今天在嘉義縣長翁章梁及多位立委陪同下，到嘉義亞創研發中心，檢閱了雷虎科技兩款最新型軍用商規微型無人機，包括2公斤的TM-450及3公斤TM-450 Hornet大黃蜂偵打一體無人機，以及中長程無人直升機T-235AH及T-250AH。

身為國內本土無人機龍頭廠商，雷虎科技在亞創中心向蕭美琴展示最新研發成果，除了兩款微型無人機，今天更展示最新型軍用商規電動版T-235AH及引擎版T-250AH。

其中，T-235AH可滿足陸軍目獲型及戰術型無人機滯空一小時以上作戰需求，T-250AH搭配優異水平對臥引擎，可滿足海軍飛行六小時的陸用型及艦載型作戰需求。

蕭美琴表示，美國、歐盟對於與其他國家軍用合作的標準很高，近年兩者的國防供應鏈產生很大問題，俄烏戰爭也暴露許多侷限，然而這些侷限就是台灣最大的機會，所以要進入美國的供應鏈，一定要建立信賴標準，成為他們最信任的軍工產業。

蕭美琴強調，近年台灣被國際信任的程度有提升，無人機受歐洲等國的詢問度也確實存在，但台灣仍有許多法規面要處理，要克服包含資安、人員查核、保密、軍用商規等問題，才有擴大全球市場的機會。

展望未來，亞創中心將持續發揮無人機的「百貨公司」效益，吸引許多有興趣的國內外投資業者，目前已有17國來訪交流，中科院嘉義民雄航太暨無人機園區已於去年12月5日動土，義竹大型無人機測試場中央也在先期規劃評估執行中，未來嘉義縣會成為重要的測試場域，台灣也會在全球供應鏈中占有一席之地。

嘉義縣經發處長江振瑋說，賴清德總統與蕭副總統當選人將無人機定位「五大信賴產業」核心之一，盼中央持續透過經費挹注，推動嘉義三大無人機場域建置，讓台灣無人機產業在全球供應系統中後來居上。

翁章梁說，今天的座談參訪能給業者信心，新的執政團隊將持續支持無人機發展，業者也提出很多建議，包括人才培養、法規測試上，政府是否能給予更多支援，以及透過外貿協會，讓無人機市場在國際間獲得認證、打開市場。

嘉義縣政府也將集結各方力量組成「無人機供應鏈大聯盟」，除了有效串接無人機各項材料、動力，馬達、晶片，還有軟體控制系統等上中下游供應鏈。

更未來期望藉由聯盟助力解決共通性問題，打通國外通路，並將與外貿協會合作策展，以「DRONE Taiwan壯台灣」專館串接國內外量能，落實國機國造。