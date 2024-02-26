春節後鐵礦大跌！中鋼預期3月鐵水產量增加 礦價站穩

國際鐵礦砂價格繼上周重挫約9%後，26日盤中又大跌逾3%，至每公噸116.05美元，是去年10月底來最低，反映市場對農曆春節後中國大陸鋼鐵需求反彈希望消退；但進到3月後大陸百工復產，鐵水產量增加，中鋼預估3月礦價可站穩。

中鋼專家指出，2024年龍年春節過後，大陸鐵礦期貨快速下跌，引起市場高度關注。實際上通常來說春節後鐵礦石價格一般強於節前，今年的價格波動表現不同以往，主要是基本面壓力造成的。

時序進入3月後，預計鐵礦石基本面壓力不會繼續擴大，主因在於下游逐漸復工，對鋼材的需求會有所恢復，驅使鐵水產量回升，預計可上達每天232萬公噸水準，平均較前月增加8萬公噸、月增幅3.6%，鐵礦石價格3月站穩的問題不大。