統一麵粉搶攻機能性烘焙市場藍海 推出超纖專用粉、蛋白質專用粉

隨著健康意識抬頭，食品發展趨勢已超越滿足口腹之慾的基本功能，民眾更希望從食物中獲得有益身體健康的機能性成份，而麵包的型態更是保健機能性成分很好的載體。

因此，統一麵粉以創新研發突破技術門檻，開春之際推出了統一超纖專用粉、蛋白質專用粉兩支機能性產品，有效提高烘焙品的膳食纖維與蛋白質含量，引領烘焙產業走向機能化轉型，助攻業者搶進健康取向的烘焙市場。年後首波由 7-ELEVEN搶先推出使用統一超纖專用粉、蛋白質專用粉製作的機能型烘焙新品，包裝上也清楚訴求「膳食纖維」及「蛋白質」含量，讓民眾吃麵包也吃進健康。

根據調查，9成國人普遍膳食纖維攝取不足，平均攝取量未達到建議攝取的60%。為了讓忙碌現代人可以更輕鬆地攝取膳食纖維，統一企業（1216）開發出統一超纖專用粉，幫麵包補足更高的膳食纖維。其每百克的膳食纖維含量超過40g，是一般全麥麵粉的5倍。

因此製作應用上只需使用部份的統一超纖專用粉來取代麵粉，就能大幅提升麵包的膳食纖維含量。烘焙業者更可以輕鬆打造出符合衛福部標準的高纖烘焙品，同時維持麵包該有的烤焙彈性與保濕柔軟。像是7-ELEVEN新推出的「地瓜高纖軟歐」，其製作配方僅以統一超纖專用粉取代了25~30%的高筋麵粉，結合地瓜等成份，即可讓整份麵包的膳食纖維含量達到14.8公克，約等同於吃進1.3公斤高麗菜的膳食纖維；另一個高纖新品「晨光高纖生吐司」每一片則含有6公克膳食纖維，都是外食族想補充膳食纖維的最佳輕食選項。

統一超纖專用粉的獨家配方融合了小麥麥麩、燕麥粉、黑麥粉等多種穀物，健康更加分。為了兼顧麵包的好口感與高纖營養，統一超纖專用粉特別採用細磨焙香工法，降低麥麩的粗糙扎喉口感，質地細緻，讓麵包每一口都帶有穀物自然的烘焙香氣，良好的操作特性也讓麵包在攪拌、發酵的製程更加順暢簡單。

近年健身運動市場蓬勃發展、銀髮人口增加，國人對於飲食中的蛋白質攝取日漸重視。統一企業特別研發出以牛乳成分為基底的蛋白質專用粉，可以與傳統麵粉搭配應用在烘焙品的製作，讓麵包獲得更高的蛋白質營養密度。7-ELEVEN「蛋白力量-白醬燻雞」新品，即是首波使用統一蛋白專用粉製作的機能性產品，加上內餡的營養成分，整份麵包的蛋白質高達20.4公克。

統一蛋白質專用粉成分主要使用乳清蛋白與牛奶蛋白，對於身體的吸收利用率更佳。獨家複方酵素配方，讓麵包口感更加濕潤，堡體膨鬆柔軟，克服了蛋白質受熱硬化的技術門檻，保留麵包柔軟的化口性，再加上麵包隨手即食的特性，非常適合作為運動的營養補給，也很適合提供銀髮族食用，快速補充蛋白質，幫助肌肉生長發育。