房市爆近15年最大交屋量 為何不見轉手賣壓？

去年第一次完工數量高達14.9萬棟，完工數量創下2009年以來新高，不過市場上卻未見轉手賣壓，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，影響屋主售屋意願主要有兩大因素，包括房價漲多房地合一短期稅率太重、三四年前購買預售的自用比例較高等因素，不過雖然市場尚未見交屋轉手潮，但大量交屋也為裝修業者帶來不錯的商機。

曾敬德表示，通常預售案到新成屋後，都容易出現一些轉手需求，也常見一個新興重劃區大樓完工後，樓下就有房仲業者進駐，就是看好新成屋轉手需求與市場上有想要購置新成屋的買方。

不過房地合一稅上路後，本來只要閉鎖超過兩年稅率就降到20%，現在要超過5年才能降到20%，導致有些非自用需求選擇先租等待重稅期間過去，另外3、4年前市場景氣不像前兩年那樣暢旺，市場買方自用的比例也高，都導致新成屋即使交屋多，但也沒有大量轉手的賣壓出現。

統計顯示，去年完工辦理第一次登記達14.9萬棟，完工數量創下2009年以來新高，完工量最大的是台中市的2.4萬棟，新北市的2.2萬棟，桃園市的2.1萬棟，高雄也有1.9萬棟。

曾敬德表示，新成屋大量完工雖然未見轉手潮，不過大量交屋也帶來裝修商機，近年裝修成本受到缺工與原物料上揚影響，裝修成本都比早前增加甚多，甚至裝修期間動輒要拉長到半年，帶動裝修業者的商機增溫，根據主計總處統計，2020到2023年住宅維修費用就上漲了將近13%。